Нацкомпания "Қазақстан темір жолы" обнаружила факты хищения 56 миллионов тенге в дочерней организации, подробнее рассказывает Tengrinews.

Фото:gov.kz

"По результатам внутреннего служебного расследования, проведенного КТЖ в отношении своей дочерней организации – ТОО "КТЖ - Грузовые перевозки", установлены факты хищения денежных средств на более чем 56 миллионов тенге", - говорится в сообщении пресс-службы.

Сообщается, что КТЖ направила заявление в правоохранительные органы о принятии мер в рамках уголовно-процессуального законодательства с целью возмещения материального ущерба и установления виновных лиц. Проводятся следственные мероприятия.

"КТЖ как инициатор досудебного расследования оказывает полное содействие расследованию", - уточнили в пресс-службе.

Напомним, в мае 2024 года суд района Беимбета Майлина вынес приговор в отношении сотрудников "КТЖ" за коррупцию. на скамье подсудимых тогда оказались начальник Костанайского эксплуатационного локомотивного депо филиала ТОО "КТЖ – Грузовые перевозки" Махмутов, его заместитель Сырманов, теплотехник Серикулы и начальник топливного склада станции Тобол ТОО "ТД" ТЭК-Казахстан" Елюсинов. Их признали виновными в совершении хищения дизельного топлива КТЖ и 12 млн тенге, выделенных на ремонт железнодорожного крана.