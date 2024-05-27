Суд район Беимбета Майлина вынес приговор в отношении сотрудников АО "НК "Қазақстан темір жолы" за коррупцию, сообщает Informburo.kz со ссылкой на пресс-службу Антикоррупционной службы.

Начальника Костанайского эксплуатационного локомотивного депо филиала ТОО "КТЖ – Грузовые перевозки" Махмутова, его заместителя Сырманова, теплотехника Серикулы и начальника топливного склада станции Тобол ТОО "ТД" ТЭК-Казахстан" Елюсинова признали виновными в совершении хищения дизельного топлива КТЖ и 12 млн тенге, выделенных на ремонт железнодорожного крана.

Махмутова, Сырманова и Елюсинова приговорили к лишению свободы сроком от 3 до 4 лет, Сериуклы – к 3 годам ограничения свободы.

Также их пожизненно лишили права занимать должности на государственной службе.

Приговор в законную силу еще не вступил.