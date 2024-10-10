В "Национальных информационных технологиях" прокомментировали сообщения с номера 1414, которые озадачили многих родителей школьников. Это была не мошенническая рассылка, заверили в ведомстве, сообщает informburo.kz.

Фото из архива "НГ"

В них говорилось, что для получения цифрового ваучера на бесплатное питание для ребёнка нужно перейти по ссылке, ведущей на "Социальный кошелёк" eGov Mobile, а если приложения нет, то – в магазины приложений для возможности скачивания.

В мессенджерах стала распространяться информация, что "рассылка мошенническая" и, перейдя по ссылке, якобы можно подвергнуть риску блокировки свои банковские приложения. В НИТ попросили граждан не реагировать на ложные сообщения.

- Подчёркиваем, что рассылка сообщения является достоверной, портал электронного правительства и мобильное приложение eGov Mobile работают в штатном режиме, третьи лица не имеют доступа к данным пользователей, – говорится в сообщении.

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