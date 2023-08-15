Перед началом учебного года школы и детсады областного центра проверила комиссия отдела образования. Она пришла к выводу, что все школы готовы к отопительному сезону, обеспечены камерами наблюдения и специализированной охраной. По словам руководителя отдела образования акимата Костаная Гульсум УРАЗБАЕВОЙ, некоторые вопросы все же остаются не решенными. В этом году ученики начальных классов должны получить бесплатное питание, но деньги пока заложили только на первоклассников. А власти не успевают за ростом количества детей, поэтому в новых микрорайонах города ощущается дефицит мест в школах.

Фото из архива "НГ"

- Важный вопрос - это организация горячего питания в школах, - рассказала Уразбаева. – Организацией питания занимаются десять поставщиков, стоимость питания составляет 450 тенге. По поручению президента учащиеся начальных классов, а это более 15 000 детей, будут обеспечены бесплатным горячим питанием. Из бюджета уже выделено более 137 млн тенге, что позволит обеспечить питанием учеников первых классов. На ближайшей сессии областного маслихата будет рассмотрен вопрос о выделении финансов для учеников 2-4-х классов. Кроме того, из фонда Всеобуча бесплатным питанием обеспечены 2000 детей из социально-уязвимых семей.

В школы Костаная в этом году купили 117 958 экземпляров учебной литературы на сумму порядка 300 млн тенге. По рекомендации министерства просвещения учебники выдадут детям заранее, до 25 августа.

- Последние годы контингент школ имеет стабильную тенденцию роста, - сообщила Уразбаева. – По итогам 2022-2023 учебного года в государственных школах обучалось 33 217 детей, что на 1500 больше, чем в прошлом году. Дошкольным образованием охвачено порядка 13 000 детей. За последние годы значительно сократился дефицит мест в дошкольных организациях. Сейчас дефицит составляет 4 700 мест. И это с учетом того, что сейчас идет доукомплектование групп и есть 1 239 свободных мест. Вопрос решается за счет размещения госзаказа в частных садах, где занимается половина дошкольников Костаная.

Аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ предложил признать, что в городе есть дефицит школьных мест. Решать проблему аким предлагает с помощью строительства пристроек к уже существующим школам.

- В микрорайоне Юбилейный сегодня одна школа на 1200 мест, где на данный момент обучаются около 2000 детей, - отметил аким. - Мы говорили об этом с акимом области, чтобы в существующих школах, в том же микрорайоне Аэропорт, проектировать пристройки к ним. Мы это не можем делать, этим должны заняться управление образования и управление строительства. Если школу мы быстро не можем построить, то пристройку можем! В Юбилейном понятно, там сдадут школу в Береке, это разгрузит старую школу. Но с каждым годом дома там будут расти и потребность в школах вместе с ними.

Аким выразил недовольство тем, что в микрорайоне Юбилейный нет ни одного детского сада. Около 500 детей просто сидят дома, остальных родители везут в другие районы города, что в часы пик увеличивает и без того большой трафик машин по пр. Назарбаева. В этом году в Юбилейном начали строительство детсада, для второго изымают землю у частного лица. При этом и такие меры, как отметил аким, не решат проблему полностью.

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