О том, что Николай Батуро из Лисаковска найден мертвым, сообщили члены поискового отряда "Регион 10". Волонтеры и пользователи соцсетей выражают соболезнования родственникам погибшего под постом.

Напомним, 57-летний Николай Батуро 28 сентября уехал на рыбалку на озеро Кендерли и перестал выходить на связь. Через 2 дня его супруга обратилась за помощью в полицию. На поиски мужчины отправились спасатели, полицейские и волонтеры. И на следующий день на берегу реки Тобол в районе Б. Майлина были найдены автомобиль и личные вещи пропавшего.

Фото пресс-службы ДЧС

- Сегодня в 250 метрах от берега реки Тобол в районе Б. Майлина было найдено тело пропавшего 57-летнего мужчины. Силами спасателей тело погибшего извлечено из воды, - сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области.