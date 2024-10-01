57-летний мужчина из Лисаковска 28 сентября отправился на рыбалку и перестал выходить на связь. Его местоположение до сих пор неизвестно.

Известно, что Николай Батурин собирался ехать на озеро Кендерли. Был одет в светло-серый рабочий костюм с темно-серыми элементами. Рост пропавшего мужчины 189 см, среднего телосложения.

- На берегу реки Тобол в районе Б. Майлина были найдены автомобиль и личные вещи пропавшего, - сообщил сегодня, 1 октября, старший инженер ОЧС Лисаковска Исембулатов АЛДИЯР. - Поиски ведутся на территории Лисаковска и района Б. Майлина силами спасателей, полиции, волонтеров, задействованы плавательные средства и беспилотные летательные аппараты.

Уже обследовано более 2500 кв. м. подводной территории и более 5 км поверхности. Поиски продолжаются.