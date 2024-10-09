Об этом сегодня, 9 октября, сообщила пресс-служба рудненской городской больницы. 8 октября в реанимационное отделение поступила девочка в возрасте 2 года 4 месяца. 9 октября в больницу привезли мальчика 5 лет. Оба ребенка упали с высоты второго этажа, где окна были не закрыты. Девочка из окна, мальчик с балкона.

Иллюстративное фото пресс-службы рудненской городской больницы

- Состояние детей тяжелое, особенно девочки, которая при падении с высоты получила открытую черепно-мозговую травму, - сообщил заведующий реанимационно-анестезиологическим отделением больницы Рудного Евгений РАСПУТИН. - На данный момент ее состояние признано как крайне тяжелое и нетранспортабельное. У мальчика также тяжелые травмы, но его состояние стабилизировали, сейчас ребенка по линии санавиации направили для дальнейшего лечения в Костанайскую областную детскую больницу.

Рудненские врачи призывают родителей быть более внимательными к своим детям.

В больнице отмечают, что 23 июля 2024 года в Рудном из окна четвертого этажа выпал трехлетний мальчик. Ребенок также получил тяжелые травмы и из реанимации рудненской больницы был направлен в областную детскую больницу. Позже мать ребенка привлекли к ответственности по ч. 1 статьи 127 КоАП (Неисполнение родителями обязанностей).

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