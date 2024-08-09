Мать выпавшего из окна ребёнка оштрафовали в Рудном. Это прецедент для Костанайской области. Отныне родителям придётся отвечать и за такие трагические случаи. Ведь вступили в силу поправки об ужесточении ответственности родителей за безопасность детей. Ужесточение ответственности родителей некоторые эксперты считают неэффективным, передает Informburo.kz со ссылкой на"31 канал".

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В Рудном трёхлетний малыш выпал из окна четвёртого этажа. Родители оставили мальчика под присмотром 14-летней племянницы, самих их дома не было. К счастью, ребёнок остался жив, но получил множественные травмы. За беспечность мать предстала перед судом – для Костанайской области это впервые.

"На мать несовершеннолетнего ребёнка в соответствии со статьёй 127, часть 1, КоАП РК наложен штраф в размере 25 844 тенге за неисполнение родительских обязанностей по обеспечению безопасности несовершеннолетнего", – сообщила и.о. руководителя отдела пресс-службы департамента судебной администрации РК по Костанайской области Юлия Ярошенко.

С приходом тепла в травматологию регулярно поступают дети, выпавшие из окон.

"Если раньше падение с высоты было нонсенсом – два-три ребёнка, сейчас это повально. Последствия этих травм чреваты всем – всегда боимся смертельного исхода, это, как правило, сочетанные множественные травмы, не только костей и суставов, но и повреждения внутренних органов, черепно-мозговые травмы", – отметил детский травматолог Санжар Жагапаров.

Обеспокоены тревожной статистикой и спасатели, хотя о правилах безопасности напоминают постоянно. Спасатели вместе с местными предпринимателями помогают устанавливать блокираторы на окна многодетным семьям, живущим в многоэтажных домах. А вот ужесточение ответственности юристы считают неэффективным.

"Может, это вообще избыточная статья, не нужно наказывать родителей. Но, тем не менее, когда-то государство внесло такие поправки по обеспечению безопасности. Пусть будет, но, конечно, это не панацея – не надо теперь вводить тюремное заключение для родителей", – считает юрист Сергей Уткин.

Между тем, эксперты предлагают работать на опережение – больше проводить профилактических мероприятий и акций по установке блокираторов.