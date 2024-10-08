Согласно материалам дела, 24 апреля подсудимый Сагындык Каймусин совершил на автомобиле наезд на полицейских Азамата ИСМАИЛОВА и Диаса Жакеева вблизи Карабалыкского отдела полиции. Потерпевшие узнали от дежурного по отделу, что Каймусин припарковал свою "Ладу Гранту" в неположенном месте. После замечания дежурного он припарковался правильно и зашёл в здание полиции, а Исмаилов и Жакеев ожидали его рядом с его машиной. Когда Каймусин вернулся, оформили административный протокол. Затем, согласно материалам дела, и произошел инцидент, который сейчас разбирает Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Костанайской области.

Сагындык Каймусин / фото из архива "НГ"

Суд просмотрел видеозапись с жетона Жакеева. Однако видео с жетона Исмаилова к материалам дела следователь не приобщил.

- При вас был видеожетон? - спросила судья Жаннара ТЛЕУБАЕВА у потерпевшего Исмаилова на прошлом заседании.

- Да, был, - ответил он. - Мы сдали жетоны, информацию из него выгрузили в базу.

- Для меня сейчас стало новостью, я впервые слышу, что на Исмаилове тоже был видеожетон. На очной ставке все в один голос заявили, что на Исмаилове не было жетона, - возмутился тогда адвокат Каймусина Сабыржан ИМАНБАЕВ.

И заявил ходатайство об истребовании у Карабалыкского отдела полиции видео с жетона Исмаилова.

- Видофиксация данного факта с жетона Исмаилова не производилась по причине разрядки батареи, - зачитала 4 октября судья официальный ответ заместителя начальника ОП Карабалыкского района Абдуллаева.

- Это обман, так как при выходе на смену все получают заряженный жетон и пауэрбанк к нему, что даёт возможность оборудованию работать в течение суток, - прокомментировал "НГ" Иманбаев. - Жакеев в суде пояснил, что при нём было два пауэрбанка. На вопрос, почему не поделился с напарником, ответил: "Он не просил". Полиция должна была предоставить в суд сам жетон, где все записи сохраняются, как в смартфоне - в галерее. При осмотре жетона можно было установить, на каком моменте была прервана запись, если вообще она была прервана. Двое потерпевших Жакеев и Исмаилов - сотрудники отдела полиции Карабалыкского района, дело расследует следователь отдела полиции Карабалыкского района, предоставить скрытую запись с жетона Исмаилова суд запрашивает у начальника отдела полиции Карабалыкского района. Все лица заинтересованы в сохранении чести мундира. На объективность надежды нет.

На прошлом заседании следователь по делу Ильяс АХМЕТЖАНОВ показал, что загружал постановления о назначении судебно-медицинских экспертиз потерпевших в электронную базу экспертиз Минюста РК E-Saraptama. О "фантомном" третьем вопросе, который то появлялся, то исчезал в разных документах Ахметжанова, мы писали здесь. После назначения каждой экспертизы следователь обязан ознакомить с ними стороны. Факт ознакомления тоже документируется - отдельным постановлением. Адвокат Иманбаев на прошлом заседании указал Ахметжанову на несовпадение даты постановления с датами своего фактического ознакомления и подписания постановлений. Следователь объяснил это "своеобразной работой наших электронных баз".

- Я позволю себе вам не поверить, - сказал тогда Имандаев. И заявил ходатайство о приглашении специалиста управления правовой статистики: - Он работает в этой программе и может нам сказать, кто прав, бывает ли такое, что программа меняет нам даты. Судьба человека, обвиняемого в особо тяжком преступлении, решается. Её не должны решать ошибки компьютера и не должна судьбу человека решать техника. Должен решать человек.

Судья ходатайство удовлетворила. Специалиста управления правовой статистики и специальным учетам Генпрокуратуры РК по Костанайской области Мираса НУРСУЛТАНОВА допросили 4 октября.

- Время подписи соответствует тому времени, когда документ вносится в базу? - спросил Иманбаев.

- Да, - ответил Нурсултанов.

- Время создания документа и время подписи должно быть одинаково?

- Да. Документ создали. Пока должностное лицо заполняет его, может пройти 5 минут.

- Может ли быть такое, что документ создали в одну дату, а подписали его в другую? - спросила судья.

- Нет. Если он создаёт этот документ, а потом закрыл без подписания, то он не сохранится, - ответил Нурсултанов. И добавил: - Внештатные ситуации бывают, когда нет электричества. В таком случае должностное лицо ждёт сутки и вносит бумажный формат. Бывает редко, что база не работает.

Мирас Нурсултанов

- Удивительно, что редко. У нас очень часто она не работает, - сказала судья.

- Здесь 26 апреля стоит дата. Если он подписан, значит, он сохранился, - отметил Иманбаев.

Следующее заседание назначено на 15 октября. Суд планирует завершать следствие и приступать к прениям.

Фото Диаса СУЛЕЙМЕН