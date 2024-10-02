Согласно материалам дела, 24 апреля подсудимый Сагындык КАЙМУСИН совершил на автомобиле наезд на полицейских Азамата ИСМАИЛОВА и Диаса ЖАКЕЕВА вблизи Карабалыкского отдела полиции. Потерпевшие узнали от дежурного по отделу, что Каймусин припарковал свою "Ладу Гранту" в неположенном месте. Он припарковался правильно и зашёл в здание полиции, а Исмаилов и Жакеев ожидали его рядом с его машиной. Когда Каймусин вернулся, полицейские оформили административный протокол. Затем, согласно материалам дела, подсудимый совершил на них наезд.

Сагындык Каймусин / фото из архива "НГ"

С делом о наезде на его коллег работал следователь Карабалыкского ОП Ильяс АХМЕТЖАНОВ. На процессе выяснилось, что он загружал постановления о назначении судебно-медицинских экспертиз потерпевших в электронную базу экспертиз Минюста РК E-Saraptama, причем в одном постановлении задал судмедэкспертам два вопроса, а в другом - три. Как допрашивали судмедэксперта по делу, мы писали здесь.

В ходе досудебного расследования суд просмотрел видеозапись с жетона Жакеева. А запись с жетона Исмаилова следователь Ахметжанов к делу не приобщил. О наличии у Исмаилова видеожетона в момент происшествия защита узнала впервые за всё время рассмотрения дела.

Куда делись третий вопрос к экспертам и видео с жетона Исмаилова, выяснял Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Костанайской области 1 октября.

Ильяс Ахметжанов (слева) и Сабыржан Иманбаев

- В постановлении о назначении экспертизы от 25 апреля вы ставите три вопроса: "Имеются ли на теле Жакеева какие-либо телесные повреждения? Если да, то каковы их количество, локализация и механизм образования? Какой вред здоровью был причинён?" Вы не ставите вопрос: "Опасно ли это для жизни?". В постановлении от 26 апреля вы убрали третий вопрос и в первый добавили дополнительный вопрос: "Опасно ли это для жизни?" - указал Ахметжанову адвокат Каймусина Сабыржан ИМАНБАЕВ.

- Сторона защиты спрашивает у вас, почему 25 апреля стоят три вопроса, - уточнила судья Жаннара ТЛЕУБАЕВА.

- Я не назначал эту экспертизу на 25 апреля. Я ошибочно вбил её. Правильное постановление - от 26 апреля. Я вижу в нём 2 вопроса. Значит, 2 вопроса стояло, - ответил Ахметжанов после ознакомления со своими же постановлениями из материалов дела.

После назначения каждой экспертизы следователь обязан ознакомить с ними стороны. Факт ознакомления тоже документируется - отдельным постановлением. Адвокат Каймусина указал Ахметжанову на несовпадение даты постановления с датой своего фактического ознакомления. Следователь объяснил это "своеобразной работой наших электронных баз".

- Я позволю себе вам не поверить, - сказал Имандаев. И подал ходатайство о приглашении специалиста управления правовой статистики:

- Он работает в этой программе и может нам сказать, кто прав, бывает ли такое, что программа меняет нам даты. Судьба человека в особо тяжком преступлении решается. Её не должны решать ошибки компьютера и не должна судьбу человека решать техника. Должен решать человек.

Судья ходатайство удовлетворила.

В ходе досудебного расследования суд просмотрел видеозапись с жетона Жакеева. Подсудимый Каймусин заявил: машина на видеозаписи ему не принадлежит.

- При вас был видеожетон? - спросила судья теперь уже у потерпевшего Исмаилова.

- Да, был, - ответил он. - Мы сдали жетоны, информацию из него выгрузили в базу.

- Для меня сейчас стало новостью, я впервые слышу, что на Исмаилове тоже был видеожетон, - возмутился адвокат Каймусина. - За всё время досудебного расследования мы требовали все видеозаписи. На очной ставке все в один голос заявили, что на Исмаилове не было жетона. Если он был, я заявляю ходатайство об истребовании у Карабалыкского отдела полиции видеозаписи с жетона Исмаилова.

По поводу фантомного третьего вопроса в экспертизе следователя Ахметжанова допросили. Но о видео с жетона Исмаилова спросить не успели - его допрос закончился полчаса назад, и он уже покинул зал суда. Ходатайство об уже третьем дополнительном допросе Ахметжанова сторона защиты подавать не стала.

- В ходе досудебного расследования следователь видео с вашего жетона приобщил к материалам дела? - спросила Исмаилова судья.

- Нет. Там сбой был, съёмка шла-шла, а потом отключился видеожетон.

- Если будет ответ дан, что произошёл какой-то технический сбой, прошу, чтобы дали заключение, - сказал адвокат Каймусина. - Это тоже компьютер - если был сбой, там покажет, в каком часу был сбой, произошёл он 25-го или 24 апреля. Это подтвердит показания Каймусина, что была ещё одна видеозапись, которую от нас скрывают, где есть, возможно, и другая машина. Мы должны проверить этот довод подсудимого.

По мнению адвоката Иманбаева, видеозапись с жетона Исмаилова скрыта потому, что на ней Жакеев стоит далеко от машины, а это доказывает невиновность Каймусина.

Судья удовлетворила ходатайство об истребовании видео с жетона Исмаилова В случае отсутствия видео Карабалыкский отдел полиции должен предоставить информацию о сбое в работе жетона.

Следующее слушание назначено на 4 октября.

Фото Диаса СУЛЕЙМЕН