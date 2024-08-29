Согласно материалам дела, 24 апреля подсудимый Сагындык КАЙМУСИН совершил на автомобиле наезд на полицейских Азамата ИСМАИЛОВА и Диаса Жакеева вблизи Карабалыкского отдела полиции. Исмаилов и Жакеев узнали от дежурного по отделу, что Каймусин припарковал свою Ладу Гранту в неположенном месте. Он припарковался правильно и зашёл в здание полиции, а Исмаилов и Жакеев ожидали его рядом с его машиной. Когда Каймусин вернулся, полицейские оформили административный протокол. Затем, согласно материалам дела, подсудимый совершил наезд на Исмаилова и Жакеева.

Каймусин приехал в отдел для обсуждения со следователем Ильясом АХМЕТЖАНОВЫМ возможности внесения залога за своего осуждённого сына.

Врач-судмедэксперт КФ РГКП «ЦСЭ МЮ РК» ИСЭ по Костанайской области Бекет КАНТАРБАЕВ проходит по делу экспертом. Его допросили 29 августа в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Костанйской области. В своём письме он заключил:

- У Исмаилова имелись телесные повреждения в виде закрытых переломов, кровоподтёки, которые причинили вред здоровью средней тяжести. Повреждения могли образоваться от воздействия твёрдого тупого предмета.

- Могли ли они образоваться при обстоятельствах, указанных в постановлении? - спросил у эксперта адвокат потерпевших Ахметов.

- Да, - ответил Кантарбаев.

- Характер повреждений подтверждает, что это могло быть при наезде машиной?

- Да, подтверждает.

В ходе процесса эксперт заявил, что все переломы, кроме костей носа, приводят к длительным расстройствам и всегда квалифицируются как вред здоровью средне й тяжести. Адвокат Каймусина Сабыржан ИМАНБАЕВ спросил у Кантарбаева, установил ли он тяжкий вред здоровью.

- Нет, не установил, - ответил эксперт.

В качестве свидетеля дал свои показания следователь Карабалыкского отдела полиции Ильяс Ахметжанов. Каймусин приехал в отдел для обсуждения с Ахметжанова возможности внесения залога за своего осуждённого сына.

- Сын подсудимого осуждён на 5 лет лишения свободы за мошенничество, совершённое неоднократно, - сказал свидетель. - Три сына Каймусина работали в органах полиции. При мне старший сын Талгат работал.

Сагындык Каймусин

В конце заседания подсудимый задал вопрос потерпевшему Исмаилову:

- Могли ли вы снять номер моей машины и почему не сняли?

- По лицу установили личность подсудимого, - ответил Исмаилов.

Фото Диаса СУЛЕЙМЕНА