О завершении работ по восстановлению школы, где обвалилась стена, сообщили в акимате Аулиекольского района
Андрей СКИБА
7 октября 2024, 20:39 | Государство
ТОО «Арсенал R» завершило работы по восстановлению обрушенной части здания Новонежинской общеобразовательной школы имени Б.Кенжетаева, сообщили "НГ" сегодня, 7 октября, в аппарате акима Аулиекольского района.
- Вместе с тем, ТОО «Костанайгражданпроект» проводит работу по проектированию дополнительных конструктивных мероприятий по усилению здания всей школы с прохождением государственной экспертизы, - отметили в госоргане. - Следует отметить, что в рамках своих договорных обязательств ТОО «ПКФ Гренада» проводит подготовительные работы по подключению школы к отопительному сезону.
В аппарате акима напомнили, что по результатам проведенного обследования, причиной обрушения кирпичного простенка 2 этажа стал демонтаж подоконников подрядной организацией ТОО «ПКФ Гренада». А отделом образования Аулиекольского района был заключен договор с ТОО «ПромТехЭксперт» на техобследование обрушенной части 2-3 этажей школы.
Фото из архива "НГ"
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