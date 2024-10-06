«Вдохновение Флоры» - ее первая персональная выставка. Представлена графика: деревья, птицы, рыбы, много цветов. Пионы, анютины глазки, фрезии сами по себе и прихотливые композиции с ними. Почти все черно-белое. Это изысканно, интересно. Но почему все-таки цветы без цвета? Любит ли автор великих, например, Ван Гога, которого часто упоминают в связи с цветочными мотивами в искусстве? Не обесценит ли ИИ (искусственный интеллект), который легко генерирует картины, миг творения, который знаком всем художникам? Об этом мы с Валентиной успели поговорить прямо на вернисаже.

Валентина Алмакаева: "Завтра, возможно, будут на выставке акварели"

- Почему именно цветы и почему в графической версии? Обычно ждешь буйства красок...

- Цветы - мне кажется, что это не только для меня, но и для многих художников - являются символом преходящей красоты. Рисунок дает возможность запечатлеть ее, остановить момент. А черно-белого потребовала графическая стилистика. Здесь есть работа «Анютины глазки», и в ней мне захотелось добавить цвета единственному цветку. Знаете, есть известное выражение о смысле мироощущения: для разных людей стакан либо наполовину пуст, либо наполовину полон. У кого-то из зрителей оттуда, от этой капли цвета, будет начинаться восприятие, а кто-то, наоборот, увидит, что множество сконцентрировалось в одном цветовом пятне.

"Уремя: три поры"

- Сейчас в вас как в художнике доминирует график. Будете развивать это направление в творчестве? Или готовы пробовать что-то другое?

- Участвуя в конкурсе, я здесь, в этой же галерее, раньше выставляла работу, выполненную частично акрилом, частично маслом. И она заняла третье место, если не ошибаюсь. Я люблю пробовать. Но графика мне особенно близка. Я по образованию графический дизайнер. Начинала учиться в Костанае, в художественной школе, потом в Челябинске поступила в Русско-Британский институт управления. Так что графика всегда со мной. Но на данный момент мне интересна акварель. Здесь ничего такого не выставлено просто потому, что пока у меня нет на том же уровне акварельных работ. Но если получится через пару лет организовать подобную выставку, то, скорее всего, либо покажу сочетание графики с акварелью, либо будут представлены только акварели.

"Анютины глазки"

- А как вы начинаете работать? Вас муха на цветке может вдохновить? Или прочитанная книга? Что толчком является, чтобы вы решили - пора рисовать?

- Все и всегда по-разному. Я визуалист, так что в первую очередь импульс дает увиденное. Какое-то растение на улице. Или какое-то фото. Мне очень нравятся книги по рисованию. Есть такая английская художница Сара Симблет, она и писательница, и телеведущая. Мне нравится формат ее книг, в которых она показывает и рассказывает, как надо рисовать. Бывает, в поисках вдохновения смотрю ее книги. Иногда просто вижу принт у человека на одежде. Почему-то это запоминается и в дальнейшем запускает у меня какие-то ассоциации. Появляется образ в подсознании и потихоньку он во что-то оформляется. Иногда через месяц, иногда через год начинаю это воплощать на бумаге.

Мы как-то ездили к родителям мужа. Они живут в деревне. И там ласточки свили гнездо. Я никогда раньше так близко не видела ласточек. А тут гнездо можно рассмотреть, в нем детки, которые еще не умеют летать и сидят, высовываясь, а мама над ними летает. Так интересно.

И мне захотелось показать, как я это воспринимаю. Сейчас на выставке есть работа, я для нее выбрала синеватую бумагу. На ней и растения, которые росли во дворе на клумбах, и ласточки. Мне не хотелось, чтобы птицы были главным в цельном образе дня. Поэтому работа немного декоративная получилась. После поездки захотелось именно так ее сделать.

Посетители выставки отмечали, что у рыб и птиц Алмакаевой почти человеческие глаза

- В этой экспозиции у вас представлены не только цветы, природа. Есть работы, в которые вы вложили философский смысл: «Лента Мебиуса», «Равновесие половин», «Космос цветов». Интересно их расшифровывать. Восприятие мира через творчество - это у вас семейное?

- Честно говоря, к творчеству, склонен, пожалуй, только мой двоюродный брат. Он играет на музыкальных инструментах, пишет стихи и песни. Для себя. По-моему, получается здорово. А в плане рисования - никого. Говорили, что была прабабушка прабабушки... Но мне кажется, это смутная семейная легенда, придуманный персонаж.

- Кто вам нравится из художников в мировом пространстве, вчера и сегодня? Глядя на эти ваши работы, спрошу, допустим, об Альбрехте Дюрере. А помня о том, что рисуете цветы, еще и о Ван Гоге.

- Ну, Дюрер и Ван Гог - само собой. Но сейчас мне нравятся художники, близкие к графике. Сару Симблет я уже упоминала. У нее не просто ботанические иллюстрации, она действительно художник. Еще мне нравится американская художница Кристина Мрозик, она выросла в Мичигане. Все ее работы связаны с природой: растениями, животными. И у нее эта связь визуализирована очень интересно. Допустим, она изображает кролика, а часть его шерсти - это растения. Она известный иллюстратор. Со своей узнаваемой стилистикой. Своим пониманием мира. Из современных российских художников мне нравится Наталия Рукавишникова. У нее тоже необычная графика.

Пару лет мне было очень интересно видеть, что делает испанец Габриэль Морено, он тоже график, иллюстратор. Мне нравился его стиль, правда, сами сюжеты мне оказались не близки. Но делал он потрясающие вещи. Часто его иллюстрации использовались в коммерческих целях. Огромные компании покупали их для рекламы. В данном случае вдохновляет, что человек вроде как без художественного образования, но смог достигнуть высокого уровня и в художественном плане, и в коммерческом. Потому что, на мой взгляд, довольно печально, когда художник работает только для себя. Здорово, когда автор найдет, куда себя применить, встретит тех, кому будет нужно его творчество. Это тоже вдохновляет.

"Лента Мебиуса"

- Валентина, вы интересный вопрос затронули. Для начала скажите, как вы относитесь к опытам с ИИ? В ленте Фейсбука то и дело курьезы появляются. И Левитан оказывается не собой, и Перов с Саврасовым. Пока всем весело. Но это не обесценит творчество художников?

- Вопрос сложный. Неоднозначный. С одной стороны, развитие технологий неостановимо. И это в плюс. Но зависит от того, для чего используется. Конечно, картины в галереях ИИ не заменит. Его «произведения» не имеют такой же ценности, как полотна, которые создавались годами и стали частью истории культуры.

Но в коммерческих целях почему нет? Если что-то сгенерировано, скажем, для упаковки - это отлично. Если есть потребность, ее надо удовлетворять. Но, возможно, со временем это уже не будет так ново и интересно. И человека это не заменит.

Меня поражает, когда есть пустой холст, белый лист, и человек что-то создает из ничего по сути. Из своей творческой энергии. Мне кажется, это имеет всегда гораздо больше глубины, чем работа любой технологии, больше завораживает.

Вот что получается, когда художник в деревне впервые близко увидел гнездо ласточек

- Есть расхожее утверждение, что время многое делает дорогим, придает значимости даже бросовым вещам. Как вы к нему относитесь? Я однажды попала на выставку Энди Уорхола. Среди туристов были люди, которые искренне не понимали, в чем ценность его работ. Когда гид сказала, что «Банку супа «Кэмпбелл» на аукционе купили за $24 млн, повисла тишина.

- Художник не только тот, кто может красиво нарисовать. Ценность в том, чтобы это вызывало эмоции. Плохие или хорошие, другой вопрос. Но - живые эмоции. И если многие когда-то негодовали по поводу Уорхола, что заполонил все рекламой, сейчас мы воспринимаем его работы по-другому. Как культурное явление в том числе. Та же история с Джексоном Поллоком (Джек Разбызгиватель, создавал свои картины, хаотично распыляя краски - «НГ»). Запоминаются ведь не всегда картины. Часто - личность художника, его идеи. И это все неотъемлемо друг от друга. Не только уровень мастерства, но и бэкграунд работает. Помните классика Архипа Куинджи? Спорили, действительно ли его «Лунная ночь» такая, потому что в красках содержится фосфор... Наверно - и особенно в современном мире - это здорово, если люди умеют не только сделать что-то интересное, но и привлечь внимание к своему творчеству.

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