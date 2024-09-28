В картинной галерее 27 сентября открылась первая персональная выставка Валентины, зрители могут оценить 32 ее графические работы. На них - цветы, деревья, птицы, рыбы. Почти все черно-белое. Это изысканно, интересно, просто красиво, наконец.

Автор работ - костанайская художница Валентина Алмакаева

На небольшом торжестве, которое в галерее всегда сопутствует открытиям выставок, искусствовед Сая КАЛИНОВА прочла стихи Константина Бальмонта: «Анютины глазки,/ Жасмин, маргаритки,/ Вы - буквы на свитке/ Поблекнувшей сказки./

Вы где-то дышали,/ Кому-то светили...» Так адресовала гостей к основному мотиву экспозиции.

Основному, но не единственному. Это понимаешь, рассматривая работы «Равновесие половин», «Лента Мебиуса», «Космос цветов», «Ночь в горах». Как отметила член Союза художников РК Светлана ШАЛУНОВА, «Валентина в свои работы вкладывает и более глубокий, философский смысл».

- Хочу пожелать тебе веры в себя. Иди только своей дорогой. И работай, работай, работай, - напутствовала она молодую коллегу.

Художники отмечали у Валентины «твердую руку, чистую линию». Известный костанайский педагог изобразительного искусства Лариса КАЧКО сказала, что в графике стилистически она «последовательница самого Никифорова, который перышком работал еще когда его в «непроливашку» приходилось макать». А еще заметила, что у птиц, рыб Алмакаевой совершенно человеческие глаза.

Приходите в них заглянуть, полюбоваться прихотливыми линиями пионов и фрезий, оценить ракурс в изображении сосны, глядя на которую хочется закинуть голову.

Выставка будет работать в течение месяца.

Валентина училась в художественной школе им. А.И. Никифорова, высшее образование получила в Челябинске - она дизайнер, интересно мыслящий человек. Почему все-таки сейчас ее цветы без цвета? В какой момент и что ее под руку толкает - мол, давай пиши, рисуй? Любит ли она Ван Гога, которого непременно упоминают в связи с цветочными мотивами в искусстве? Современные технологии, генерирование картин ИИ - обесценит ли это в конце концов миг творения, который знаком всем художникам? Ответы Валентины Алмакаевой на эти и другие вопросы «НГ» - в ближайшем номере газеты.

Фото Галины КАТКОВОЙ