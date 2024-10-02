Отдел строительства акимата Костанайского района и подрядная организация заключили договор на строительство водопровода в селе Московское на общую сумму 859,6 млн тенге. Позже договор расторгли из-за неисполнения обязательств, но не взыскали с подрядчика залоговую сумму. Этот факт выявили сотрудники районной прокуратуры.

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- В силу п. 9 ст. 43 Закона «О государственных закупках» поставщиком внесено обеспечение исполнения договора на 89,4 млн тенге. По договору срок сдачи объекта запланирован на 20 июля 2023 года, однако работы подрядной организацией практически не производились, в результате договор был расторгнут в одностороннем порядке, - сообщает пресс-служба прокуратуры.- В случае расторжения договора о государственных закупках в связи с неисполнением поставщиком договорных обязательств обеспечение исполнения договора не возвращается поставщику (п. 12 ст. 43), а зачисляется в доход соответствующего бюджета.

Несмотря на требования закона заказчик, в лице отдела строительства, мер по возмещению суммы в доход государства не принял. После вмешательства прокуратуры района в судебном порядке взыскано 89,4 млн тенге и возмещено в доход государства.