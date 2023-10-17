В Московском сельском округе с 10 октября введен режим ЧС техногенного характера. Причину сегодня, 17 октября, на брифинге назвал аким Костанайского района Берик ТАНЖАРИКОВ. Она - в недостроенном водопроводе. Уже 4 месяца работы стоят из-за финансовых проблем подрядчика из Усть-Каменогорска.

Фото предоставлено пресс-службой акима

- Строительно-монтажные работы по водопроводу ведутся уже более трех лет и должны были завершиться в июле этого года, - пояснил Танжариков. - ТОО QazConstructions несколько месяцев работы не ведет, максимально на объекте два человека находилось. В акимат поступило обращение жителей, которое подписало 55 человек, с просьбой в оперативном порядке принять меры по завершению строительства. Мы провели заседание комиссии по ЧС. Мы обсудили, что есть более 500 домов (около 1500 жителей - "НГ"), которые мы не можем обеспечить подвозной водой на постоянной основе.

Режим ЧС позволил акимату начать обследование уже выполненных работ, которое должно завершиться через 10 дней, и одновременно привлечь к строительству местную компанию. Как сообщил аким района, костанайское ТОО Bak Building "проявило социальную ответственность" и уже приступило к строительству остатков водопровода.

Фото Георгия ГОВОРОВА

- Если не вводить режим ЧС, то нам бы пришлось провести корректировку ПСД от 2018 года, после этого объявить новый конкурс и найти нового подрядчика, - отметил Танжариков. - Все это приведет к тому, что водопровод завершат только в следующем году. Благодаря режиму ЧС мы уже определили нового подрядчика и, если все пойдет без накладок, работы завершат к декабрю. Вопрос о выделении дополнительных средств пока не рассматривается.

Пока жители села Московское продолжают пользоваться водой из скважин. Если эта возможность иссякнет, акимат обещает организовать временный подвоз воды.

Фото предоставлено пресс-службой акима

"НГ" уже рассказывала о проблемах с водопроводом в селе Московское. 8 июня объект посещал аким Костанайской области Кумар Аксакалов. Он критиковал работу подрядчика и давал поручение завершить работы до 1 августа. Тогда заместитель акима Костанайского района Алексей Костюков докладывал, что работы завершены на 70% и скоро будут возобновлены, так как иногороднему подрядчику разблокировали счета.

- Я больше месяца работаю на должности акима района, - ответил на вопрос "НГ" 17 октября Танжариков. - Действительно, счета были арестованы. И через неделю после моего назначения арест сняли. Мы наблюдали за организацией работ. Общая стоимость проекта строительства составила 859,6 млн тенге. В этом году подрядчик должен был выполнить работы на 250 млн, но по факту освоил только примерно на 18 млн тенге. Лето закончилось и у людей много вопросов как по самой воде, так и по перерытым улицам. Старый подрядчик был у меня на приеме дважды. Он говорит, что у него нет денег на продолжение работ. А мы не можем заплатить за еще невыполненные работы.

Акимат готовит иск, чтобы признать старого подрядчика ТОО QazConstructions недобросовестным участником госзакупок. Берик Танжариков высказал надежду, что к этому вопросу "подключатся правоохранительные органы и определят виновных".