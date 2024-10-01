Чемпионат мира по гиревому спорту пройдет с 9 по 14 октября. Спортсмены из Костанайской области, сильнейшие в Казахстане, не смогут принять в нем участие. Об этом «НГ» 26 сентября сообщили тренеры по гиревому спорту.

В открытом письме они отмечают, что управление физкультуры и спорта отказывается финансировать их поездку.

- Своими действиями управление порождает неуважение и откровенное ущемление прав ведущих спортсменов нашей области! - пишут тренеры. - Управление ставит костанайских спортсменов в безвыходное положение. А ведь они готовы гарантированно завоевывать медали высшей пробы на чемпионате мира и в очередной раз с гордостью поднять флаг нашей страны перед мировым сообществом.

30 сентября, ведомство прокомментировало этот конфликт.

Елена Киреева / Фото из архива "НГ"

- Утверждение списков сборных команд, представляющих РК на официальных международных стартах, а также финансирование участия в них находится в компетенции Министерства туризма и спорта РК, - сообщили в пресс-службе управления физкультуры и спорта. - В случае нехватки финансовых средств в регионы уполномоченным органом направляются официальные письма с просьбой командировать спортсменов за счет бюджета местных исполнительных органов. Финансирование участия сборной команды области в республиканских соревнованиях будет продолжено в соответствии с ранжированием видов спорта на 2024-2025 годы.

Старший тренер Костанайской области по гиревому спорту Курмангали БАТЫРБАЕВ с таким ответом не согласился:

- Мы ежегодно ездим на чемпионаты мира, всегда выделялось финансирование для этого со стороны управления спорта, но такое в первый раз. Это просто отмазка! Я знаю, что другим областям Казахстана их управления финансирование выделили. Всем, кроме нас. Хотя наша область - сильнейшая в стране по гиревому спорту!

Батырбаев отмечает, что финансированием спортсменов может заниматься и дирекция развития спорта (ДРС) профильного министерства, но только двух-трех человек, остальное финансирование идет от областных акиматов. Тренеры уже направляли в управление спорта официальное обращение и получили аналогичный ответ руководителя ведоства Бекболата Байжанова.

- Согласно Закону «О физической культуре и спорте» РК, финансированием выездов спортсменов на мировые спортивные соревнования занимается Министерство туризма и спорта. Это не наша компетенция, - пояснила «НГ» заместитель руководителя управления физкультуры и спорта Елена КИРЕЕВА. - Тренеры нам сообщали, что им нужно выделить 9 млн тенге. Они могут попробовать обратиться в национальную федерацию гиревого спорта и попросить выделить эти средства.

Она признала тот факт, что в прошлые годы управление помогало гиревикам, но отметила - сейчас правила ужесточились.

- Вообще гиревой спорт не является олимпийским, поэтому он не в приоритете на финансирование, - подытожила Киреева.