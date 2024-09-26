26 сентября 2024, 16:08

В редакцию "НГ" поступило письмо от тренеров Костанайской области по гиревому спорту. Публикуем его полностью.

"Спортсмены Костанайской области своими достижениями обеспечили вхождение гиревого спорта в группу А согласно ранжированию видов спорта. И, соответственно, на данный вид спорта были запланированы финансовые средства на международные соревнования в достаточном количестве. Но управление физкультуры и спорта Костанайской области по необоснованным причинам отказывается финансировать, своими действиями порождает неуважение и откровенное ущемление прав ведущих спортсменов нашей области.

Этот факт достиг своей кульминации именно в данный момент, за неделю до главного международного старта – чемпионата мира, который пройдет в Греции 9-14 октября. И ставит костанайских спортсменов в безвыходное положение. А ведь эти спортсмены готовы гарантированно завоевывать медали высшей пробы на чемпионате мира и в очередной раз с гордостью поднять флаг нашей страны перед мировым сообществом.

Наши спортсмены искренне верят в главное правило «Спорт без границ» и надеются, что случившееся «недоразумение» с финансированием еще можно решить положительным образом".

В сообщении указано, что под письмом подписались тренеры: Олег Комаров, Александр Шпилевой, Курмангали Батырбаев, Нурлан Тайжанов, Сергей Карпенко, Антон Цуркан, Рауан Батырбаев, Амир Конуспаев, Кирилл Мартынчик, Олег Сысолятин, Сергей Мишура, Александр Рудев.

На фото - участники чемпионата Костанайской области по гиревому спорту, прошедшего в Тобыле