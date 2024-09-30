Для этого ПКСК и ОСИ многоэтажных жилых домов необходимо организовать субботники и собрать сухие листья. Ну а предприниматели должны вывозить листья из своих территорий самостоятельно.

Об этом сообщил аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ на аппаратном совещании сегодня, 30 сентября.

- Мы хотим с завтрашнего дня объявить месяц саночистки. Прошу всех выйти на субботники. Жители, ПКСК, ОСИ, сейчас, пока погода стоит, задача ваша. Я думаю, надо с этой недели начинать, с четверга, с субботы. Мы будем обеспечивать техникой, вывозом. И полигон будет принимать на бесплатной основе, - пообещал он. И пояснил причину: - В городе сухие листья тоже являются пожарной опасностью.

На этом же совещании начальник управления по ЧС Костаная Аслан Махмутов озвучил причину недавнего пожара в автобусном парке: электророзетки автобуса одной из подрядных организаций были неисправны.

Пожар в павильоне автобусного парка произошел в ночь с 23-го на 24 сентября. 7 автобусов сгорели, из них 3 работали на регулярных маршрутах.

Фото Диаса СУЛЕЙМЕН