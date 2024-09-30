Уголовное дело в отношении 46-летнего жителя поселка Пригородного Житикаринского района Василия ЧЕБОТАРЕВА рассматривали довольно долго. В начале июля даже прошли прения, в которых государственный обвинитель Нино КАПАНАДЗЕ попросила назначить подсудимому 10 лет в колонии средней безопасности. Однако через несколько дней по настоянию подсудимого и его адвоката назначили экспертизу, которая длилась почти два месяца. Сторона защиты хотела доказать, что Чеботарев убил брата не умышленно, а по неосторожности. Это помогло бы смягчить ему наказание. Экспертиза пришла к выводу, что убийство было умышленным, но подсудимый и его адвокат все равно настаивали на переквалификации статьи.

Согласно материалам дела, в декабре прошлого года Василий Чеботарев зарезал своего младшего брата Романа. Братья жили в одном доме несколько лет. Василий - инвалид 2-й группы - готовил еду, убирал в доме. Братья часто ссорились из-за того, что Роман часто пил. В декабре прошлого года младший снова пришел пьяным, накинулся на старшего с обвинениями. Василий в это время стругал полено на дрова, чтобы растопить печь. В руке у него был нож. Когда Роман начал его душить, Василий оттолкнул брата и нанес ему несколько ударов ножом. Потом оттащил тело в соседнюю нежилую комнату, прикопал землей. Молчал об этом больше месяца. Даже когда в середине января сестры пришли его поздравить с днем рождения, ничего не сказал. Сознался позже.

Вторые прения по делу прошли 27 сентября.

Прокурор Нино Капанадзе вновь попросила признать Чеботарева виновным и настаивала на квалификации об умышленном убийстве.

- Если он не хотел убивать, то почему не остановился после первого удара? Почему не вызвал скорую? - задавалась вопросами прокурор. - Более того, после убийства он оттащил тело в нежилую комнату и прятал его. По показаниям самого Чеботарева, у него были мысли перепрятать тело, либо вытащить и похоронить по-человечески, но в итоге он решил сознаться. Считаю, что его вина в умышленном убийстве доказана. Прошу назначить 9 лет лишения свободы в колонии средней безопасности.

Сам Василий Чеботарев вновь просил о переквалификации и сообщил, что ударил ножом брата после того, как тот сказал: "Я нашу маму убил и тебя убью!" Ранее в суде подробно разбирали эпизод со смертью матери Чеботаревых - родственники подозревали, что это младший брат мог сделать, но доказательств не было.

- Он надо мной издевался всю жизнь, пенсию отбирал, пропивал, придирался, - со слезами говорил в прения Чеботарев. - Я не для того спасался от бешеного брата, чтобы умереть в тюрьме! Я и на свободе-то через год умру, а в тюрьме и подавно.

Согласно экспертизе, Василий Чеботарев перенес два инсульта, сейчас у него затруднена речь, передвигается с костылями, у него также небольшое психическое расстройство.

- Эти слова об убийстве матери вывели подсудимого из себя, - настаивал в прениях адвокат подсудимого Валерий ЛИ. - Он разозлился и начал защищать себя. Младший брат отбирал у него пенсию, издевался, а потом и вовсе задумал убить. Мой подзащитный в слабой физической форме, он не мог ему дать отпор. Тело он перетаскивал почти сутки, потому что очень слаб. Но потом сам явился в полицию с повинной и дал признательный показания. Должна быть учтена явка с повинной.

Прокурор в реплике возразила, что Чеботарев сначала пришел к сестрам, попросил деньги для того, чтобы уехать, а когда они ему отказали, уже перед уходом сказал, что убил брата. Только тогда они вызвали полицию, а криминалисты нашли тело.

Судья Аделия ХАСЕНОВА сообщила, что вопрос о переквалификации разрешит при вынесении приговора.

Приговор огласили сегодня, 30 сентября.

- Признать Василия Чеботарева виновным и назначить ему 8 лет лишения свободы в колони средней безопасности, - сказала судья. - Оснований для переквалификации дела суд не нашел, поэтому приговор вынесен по прежней квалификации - умышленное убийство.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 15 дней со дня оглашения.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ