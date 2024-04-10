Уголовное дело в отношении жители села Пригородного Житикаринского района Василия ЧЕБОТАРЕВА начали рассматривать в СМУС Костанайской области 9 апреля. Он обвиняется в том, что 21 декабря прошлого года зарезал ножом своего младшего брата Романа Чеботарева.

Подсудимый Василий Чеботарев передвигается медленно и опирается на палку

Братья давно жили вместе в одном доме. Роман часто выпивал и устраивал старшему брату скандалы. В декабре 2023 года Чеботарев-младший снова пришел пьяным, начал материться, угрожать и даже душить старшего. Василий в это время сидел и стругал полена на щепки, чтобы растопить печь, в руках у него был нож. Когда брат начал его душить, он ударил ножом. Тело спрятал в нежилой комнате дома, прикопал и засыпал золой.

Рассказал о случившемся сестрам только спустя месяц. Они и вызвали полицию, тогда Чеботарева-старшего арестовали.

9 апреля в СМУС должны были начать рассмотрение дела по существу, но в связи с болезнью прокурора слушание отложили на 17 апреля.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ