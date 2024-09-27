Официально цель ее формулируется так: «Повышение благосостояния жителей сел и малых городов». Инструмент для этого - микрокредиты. В прошлом году в Костанайской области их было роздано 1,6 млрд тенге, а в нынешнем финансирование должно быть почти вдвое больше.

- В 2023 году выдано 279 микрокредитов и создано 293 рабочих места, - сказал сегодня, 27 сентября, на брифинге руководитель управления сельского хозяйства Ибрагим БЕКМУХАМЕДОВ. - На такие микрокредиты имеют право безработные, самозанятые, получатели адресной социальной помощи, индивидуальные предприниматели, сельские производственные кооперативы.

По словам спикера, большую часть заемщиков прошлого года составили владельцы личных подсобных хозяйств, основная часть заявок от них (247) пришлась на проекты в сфере животноводства.

10 заёмщиков свои кредиты погасили досрочно. По условиям программы возвратные средства также идут на финансирование проектов.

- За счет револьверных средств профинансировано 10 новых заемщиков на сумму 56 млн 610 тыс. тенге, - сообщил Бекмухамедов.

Средства получили 8 индивидуальных предпринимателей, которые занимаются разведением и выращиванием КРС, 1 ИП приобрел пресс-подборщик, сельский кооператив получил деньги на приобретение пресс-подборщика, трактора, фронтального погрузчика.

Условия программы в 2024 году не изменились: срок микрокредита - до 5 лет, для проектов в сфере животноводства – до 7 лет; максимальная сумма – 2500 МРП, для сельхозкооперативов – 8000 МРП; ставка вознаграждения – 2,5%; льготный период по уплате основного долга и вознаграждения – до 28 месяцев.

В этом году управление сельского хозяйства вместе с проектным офисом программы и акиматами всех 17 районов провели скрининг населенных пунктов. По его итогам для участия в программе были отобраны 163 сельских округа и город Тобыл.

На вопрос «НГ», по каким критериям отбирали, Бекмухамедов отметил, что критериев было много, оценивали и имеющуюся инфраструктуру, и наличие свободных земель разных категорий, и даже чего, допустим, поселку не хватает из того, что могли бы выращивать, производить сами жители и тут же сбывать.

- В 2024 году на реализацию программы запланировано 3 млрд. 27 млн. тенге, - сказал руководитель управления. - По результатам скрининга эта сумма распределена по направлениям: животноводство, растениеводство, прочие проекты (несельскохозяйственные).

К реализации все готово, только вот денег пока нет.

13 сентября на встрече акима области с населением Федоровского района вопрос о том, почему не открывается финансирование по этой программе, ему задавал один из жителей. Ответ был - «ждем в ближайшее время». И на брифинге 27 сентября ответ на вопрос «НГ» такой же - «ожидается».

Фото Галины КАТКОВОЙ