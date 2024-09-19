Этот населенный пункт был первой остановкой Кумара АКСАКАЛОВА в поездке по Федоровскому району 13 сентября. Здесь он провел встречу с местными аграриями. Против ожидания, меньше всего спрашивал об уборочной и видах на урожай, в основном речь шла о социальной ответственности бизнеса. О том, что сегодня она требуется уже не такая, как вчера. Заявил, что крестьяне больше не должны вкладывать средства в школы и детсады. «Я даже прошу вас не делать этого», - уточнил Аксакалов.

Счет на сотни миллионов

Общались на площади, которая фактически была иллюстрацией к тому, как до сих пор аграрии помогали своему селу. Пока ждали главу области, аким сельского округа Амирбек ЕРЖАНОВ как раз об этом рассказывал. Он на своей должности уже 21 год, с предпринимателями у него хорошие уважительные отношения, прежде всего как с односельчанами.

Пешковские аграрии рассказали, как на протяжении многих лет помогают сельскому округу

- Дом культуры у нас когда-то частично выгорел, пользовались только спортзалом, и в фойе танцы проводили, - вспоминал он, - восстановил ДК Василий Розинов, когда «Иволгой» руководил. Он же наш земляк. Не только ремонт сделал, купил мебель, музыкальную аппаратуру.

Еще с площади видны купола церкви, которую Розинов в 2013 году поставил в память о матери. Построил торговый дом. Аким сельского округа помнит, что около полумиллиарда вложил предприниматель в эти объекты.

За последние пять лет такую же сумму - уже с учетом инфляции - потратили другие ТОО и КХ.

«Асфальтных нет»

В округ входит пять населенных пунктов, где живет 3 282 человека, в Пешковке - 2 842. Аким говорит, что в последние годы в ней пошел прирост населения, но приток жителей идет за счет переезда людей из малых сел, которые слабеют.

- К цивилизации перебираются, - заметила глава крестьянского хозяйства Татьяна ПФУНТ.

И немного рассказала корреспонденту «НГ» о ситуации в селе:

- У нас в 2021 году водопровод ввели, три года строили, вода пришла в дома, это уже хорошо. Теперь бы еще газифицировать. Проект на это был. Но сначала деньги из бюджета ушли на ковидную больницу, а потом выяснилось, что газа-то в области не хватает. Я летом в Костанае на инвестиционном форуме была, там докладывали, что будут в область магистраль тащить из Актюбинской области. Мы, надеюсь, будем в приоритете. Опорное село, на международной трассе стоим. Если мы здесь не будем создавать блага, то людей растеряем, убегут. Я и на активе с акимом области сегодня буду про это говорить.

Этот детский сад предприниматели восстановили буквально с нуля

На пешковских землях хозяйствуют 5 ТОО и 34 КХ, общая посевная площадь - 44 тыс. га. За счет их средств, которые привычно именуются привлеченными, были восстановлены, например, детские сады. Как раз на площади стоит тот, от которого в свое время остались одни стены. Пешковскую школу за счет бюджета капитально отремонтировали недавно, а до этого на деньги предпринимателей в ней привели в порядок крышу, заменили больше 300 окон.

- Тут собрались коренные пешковчане, асфальтных крестьян нет, - рассказывал акиму области директор ТОО «Трояна» Юрий МАЛЫШКО, - самые старшие из нас начинали в 1996-1997-х годах, после распада совхоза. Тогда всем было тяжело, но сейчас здесь стоят главы уже вполне состоявшихся хозяйств. И государство окрепло. По Пешковке видно: асфальтировать дороги стали, водопровод наконец появился, которого ждали 30 лет, капитальный ремонт школы прошел. Мы по мере возможности помогаем, с акимом хорошая команда сложилась. Круглый год занимаемся очисткой села, пенсионеров поддерживаем, с кормами людей не обижаем. Живем жизнью своего села. Не отказываем ни детсаду, ни школе.

Уже после капитального ремонта за счет крестьян купили туда музыкальную аппаратуру, мебель, приобрели кабинеты робототехники и ЗD-моделирования, ограждение поставили. В течение учебного года предприниматели помогают с подвозом учащихся.

За сделанное спасибо, но...

- Сейчас этого делать не надо. Я даже прошу сельхозтоваропроизводителей такие вещи не делать, - сказал Кумар Аксакалов. - Вот ДК, говорят, до сих пор на балансе у Розинова. Надо передавать на баланс государства. Не нужно, чтобы вы несли затраты на такие объекты. Сейчас у бюджета возможности есть и ремонтировать их, и содержать.

Но если кто-то мог предположить, что настают времена, когда можно заниматься только бизнесом и сполна платить налоги, то он ошибся. Просто формат социальной ответственности изменен. Вопрос об этой ответственности долгие годы был дискуссионным. Судя по Посланию к народу главы государства бизнес обязан «заботиться о людях».

- Я прошу СХТП быть хозяевами на земле, в своем селе, - вторил президенту аким области, - вы же слышали, что глава государства говорил, когда недавно был в Костанайской области. И в Послании народу определено, что крестьяне, которые не заботятся о людях, нам не нужны. За все, что вы сделали в трудное время по восстановлению объектов, спасибо. Это очень хорошо. Поучительно. Но сейчас надо, чтобы весь поселок был чистенький, ухоженный. Вам надо новые рабочие места создавать. Фермы обязательно строить. Вокруг Пешковки ни одной фермы ведь нет. Мясо завозим из далекой заграницы, молоком себя не обеспечиваем. Как это так?

Ваш бизнес - и кадры ваши

И дальше глава области начал разъяснять некоторые моменты формулы «быть хозяевами на земле, в своем селе». Она не сводится только к участию бизнеса в вопросах благоустройства.

Будущее Пешковки: чем завтра удержать в селе этих мальчишек, думать надо сегодня

Например, требуется не просто создавать рабочие места, но с привлекательными условиями, чтобы удержать молодых на селе. Город рядом, сегодня там строится несколько крупных заводов, так что мощный отток сельской молодежи в ближайшее время - риск реальный, а не умозрительный. Чем удерживать? Новой техникой, помощью в обучении, зарплатой, комфортными условиями проживания.

- Пешковка - в хорошем смысле нетипичное село, - сказал аким области, - но она потому такая, что вы давно помогаете власти создавать людям хорошие условия жизни. Это сказывается и на результатах вашего бизнеса. А там, где этого не делали, люди уехали. Нам приходится там закрывать школы. И слушать жалобы. Я в ответ всегда спрашиваю предпринимателей, а что вы сделали, чтобы работники у вас появились или хотя бы остались.

Вторая составляющая формулы «быть хозяином на земле» для бизнеса означает необходимость принять тот факт, что государство постоянно оценивает эффективность использования этой земли. Аким, например, заявил, что недалек тот день, когда всех, кто сейчас только выращивает на ней зерно, заставят заниматься животноводством. Потому что это жизненная необходимость не только с точки зрения продовольственной безопасности страны, но и просто условие существования сельских районов. Полеводство - бизнес сезонный, животноводство обеспечивает занятость круглый год.

- Моя точка зрения, раз есть земля, то заводи скотину. Условно: имеешь 1 000 га - имей и 100 голов скота. 10 000 га - 1 000 голов. Вот такой некий норматив должен существовать, - рассуждал Аксакалов. - У нас некоторые хозяйства стали от пастбищных угодий отказываться. Зря они. Будет время, когда им по закону придется заводить животноводство и из своих пахотных земель выделят пастбища... Жизнь заставит это сделать.

Чуть позже на встрече с населением аким области несколько раз возвращался к этим тезисам. Сказал, что наступило время усиления социальной ответственности бизнеса.

Фото Галины КАТКОВОЙ