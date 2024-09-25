Об этом аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ сообшил сегодня, 25 сентября. В пожаре на автобазе сгорели три маршрутных автобуса, еще 20 пришлось отмывать от копоти. Акимат после пожара предупреждал, что возможны задержки в графике движения. Сегодня эту проблему удалось решить.

Корреспондент "НГ" поинтересовался - будет ли пострадавшим перевозчикам оказана какая-либо помощь?

- Помогать они себе будут сами, - ответил аким. - Они должны были страховаться. Три сгоревших автобуса были старыми, если не ошибаюсь, марки "Мерседес". У них все в договоре прописано, сами должны были застраховать. Они должны приобретать новые автобусы. Вот, как раз, будет повод.

Пожар в депо произошел в ночь с 23 на 24 сентября. В департаменте по ЧС отметили, что распространение пожара по всему помещению не допущено. Причина возгорания и материальный ущерб устанавливаются.