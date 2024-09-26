Депутат мажилиса Жулдыз Сулейменова высказалась о случаях детского суицида. По её словам, в этих трагедиях большую роль играют социальные сети. Сулейменова считает, что владельцы платформ должны поменять алгоритмы своей работы, чтобы не допустить распространения опасного контента, передает Informburo.kz.

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"Они стали инструментом, оказывающим негативное воздействие на психику ещё не повзрослевших подростков. Хуже всего то, что эти игры и квесты создают профессионально, с использованием навыков убеждения с психологической точки зрения. Кроме того, с развитием социальных сетей и повсеместным распространением гаджетов подобные игры получают широкое распространение в стране. Государство на законодательном уровне ввело уголовную ответственность за такие действия, как буллинг и доведение до самоубийства, но нынешняя ситуация показывает, что этого недостаточно", – утверждает Сулейменова.

Депутат призвала родителей уделять больше внимания своим детям и предложила усилить работу школьных психологов. Также она настаивает на ужесточении контроля контента в социальных сетях.

"Необходимо строго требовать немедленного усиления контроля за распространяемыми незаконными, вредными и отравляющими детское сознание приложениями. Они должны поменять алгоритмы своей работы, чтобы не допустить распространения опасного контента, не отговариваясь тем, что ждут заявления от госорганов. Как показывает зарубежный опыт, в конечном итоге это дело под силу владельцам социальных сетей и мессенджеров. Если такое требование не выполнят, то государство должно усилить контроль. Пусть строго блокируют весь опасный контент. А если заблокировать отдельный контент невозможно, то следует заблокировать ту социальную сеть или мессенджер, которые нарушили закон... Когда на кону жизни детей, компромиссы недопустимы", – считает Сулейменова.

16 сентября в Алмалинском районе Алматы две школьницы выпали из окна многоэтажного дома, полиция рассматривает инцидент как суицид. 21 сентября произошла ещё одна трагедия – 12-летняя девочка выпрыгнула из окна. 23 сентября из окна многоэтажки выпал 18-летний юноша.

После гибели двух школьниц в середине сентября в социальных сетях и мессенджерах стали распространяться слухи о возможной связи этих случаев с опасными играми, такими как "Синий кит" и "Красный дельфин". Однако МВД Казахстана опровергло эти домыслы, заявив, что не обнаружило в телефонах школьниц подтверждений их участия в подобных играх.

Министерство просвещения объявило неделю родительских собраний после череды трагедий. Они проходят с 23 по 27 сентября во всех школах Казахстана и посвящены вопросам безопасности детей. Главная тема – ответственность родителей за обеспечение безопасности как в реальной жизни, так и в цифровом пространстве.

Кроме того, по данным ведомства, в школах страны уже ввели "Уроки безопасности", а для родителей и детей доступны консультации психологов и юристов через государственный контакт-центр "111".