За несколько дней в Алматы произошло три случая падения детей и подростков из окон многоэтажек. С 23 по 27 сентября во всех школах Казахстана пройдут родительские собрания, посвящённые вопросам безопасности детей, передает Informburo.kz. Главная тема – ответственность родителей за обеспечение безопасности как в реальной жизни, так и в цифровом пространстве.

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На собраниях родителям предоставят пошаговые инструкции для распознавания угроз и расскажут о методах их предотвращения, сообщает Министерство просвещения РК. В числе ключевых рекомендаций: наблюдение за поведением детей, контроль активности в соцсетях и внимание к школьным взаимоотношениям. Особое внимание будет уделено созданию доверительных отношений и регулярному общению с детьми.

"Безопасность детей должна быть приоритетом для каждого взрослого. Открытый диалог с ребёнком, активное участие в его жизни, контроль за цифровыми устройствами и постоянное обсуждение вопросов безопасности – это основные инструменты, которые помогают предотвратить проблемы. Задача родителей не просто контролировать, но и поддерживать доверительные отношения, чтобы ребёнок знал, что его всегда готовы выслушать и помочь. Наши дети – это будущее, и от нас зависит их благополучие", – отметила председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Насымжан Оспанова.

Кроме того, в школах страны уже ввели "Уроки безопасности", а для родителей и детей доступны консультации психологов и юристов через государственный контакт-центр "111", добавили в ведомстве.

16 сентября в Алмалинском районе Алматы две школьницы выпали из окна многоэтажного дома, и полиция рассматривает инцидент как суицид. 21 сентября произошла еще одна трагедия — 12-летняя девочка выпрыгнула из окна. А уже 23 сентября в Ауэзовском районе из окна многоэтажки выпал 18-летний юноша.