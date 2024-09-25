Руководитель ТОО "Antarium Group" Ерлан АТАЖАН прокомментировал обвинения в адрес его компании. Ранее "НГ" публиковала видео, на котором учредитель ТОО "TopStroyPlast" Алимжан ЖУСУПОВ стоит с плакатом "ТОО Антариум верни деньги".

В четверг, 19 сентября, Жусупов сообщил "НГ", что его фирма работала субподрядчиком на строительстве двух "Комфортных школ", но не получил выплат на 45 млн тенге, хотя у негот есть акты выполненных работ.

"Комфортная школа" в Рудном в начале сентября / Фото Ирины СТАРИКОВОЙ, ИА "Город"



В ТОО Antarium Group заявления Жусупова назвали "необоснованными и не соответствующими действительности". Сообщили, что между фирмами в январе 2024 был заключен договор на строительство школы в Кушмуруне. По нему субподрядчик должен был построить "под ключ" один из блоков кушмурунской школы, а также произвести некоторые работы по строительству школы в Рудном.

- В рамках договора в адрес ТОО TopStroyPlast была произведена предоплата в размере 84 млн тенге, - сообщил Атажан. - Но фирма выполнила только часть работ. ТОО TopStroyPlast стало представлять акты выполненных работ без исполнительной документации и другой документации, предусмотренной строительными нормами РК, и устранения неоднократных замечаний со стороны заказчика – отсутствия рабочей силы на объектах, инженерно-технических работников, необходимых для организации и руководства производственным процессом.

По словам Атажана, технический надзор из-за выявленных нарушений отказался регистрировать акты выполненных работ, что "является свидетельством наличия брака в работе ТОО TopStroyPlast".

- ТОО TopStroyPlast неоднократно нарушало условия договора, выразившиеся в многократном нарушении сроков, приписке объемов выполненных работ, большом количестве брака и дефектов, безосновательном покидании объекта строительства, - отмечается в комментарии.

Общую сумму выполненных работ генеральный подрядчик оценил в 60 млн тенге и теперь намерен в судебном порядке взыскать оставшиеся 24 млн.

Напомним, учредитель ТОО TopStroyPlast" Алимжан Жусупов оценивал долг по своим работам в 45 млн тенге.