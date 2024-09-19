Школы в Рудном и Кушмуруне строят по госпрограмме в рамках национального проекта "Комфортная школа". В городе она рассчитана на 900 учеников, в селе - на 300. Обе заказало АО "Samruk-Kazyna Construction", генеральным подрядчиком стало ТОО "Antarium Group".

Фото Георгия ГОВОРОВА

Это ТОО сейчас ведет строительство 8 школ в разных регионах страны. О проблемах в двух из них сообщил "НГ" учредитель ТОО "TopStroyPlast" Алимжан ЖУСУПОВ, прислав в редакцию видео, на котором он стоит перед входом на стройплощадку рудненской школы с плакатом "ТОО Антариум верни деньги". Этот же плакат он показал корреспонденту сегодня во время встречи в центре Костаная.

Жусупов рассказал, что его фирма выступала субподрядчиком при строительстве школ. Согласно актам выполненных работ, которые он предоставил редакции, субподрядчик предоставлял услуги автокрана и ямобура, охранял стройки, забивал железобетонные сваи длинной 6 м, прокладывал кабели, очищал котлованы от снега и вывозил его со стройки.

- Нам по школе в Кушмуруне должны 30 млн, по школе в Рудном 15 млн тенге, на все работы у нас есть акты выполненных работ, - отмечает Жусупов. - Деньги нашей фирме должны с апреля. В мае наши рабочие покинули стройку. В июне я заболел, поэтому долгое время не мог работать. Сейчас вот пытаюсь все-таки вернуть деньги. Мы планируем обратиться в суд, но это долгий процесс.

Жусупов показал переписку с представителем генподрядчика ТОО "Antarium Group". В ней он просит рассчитаться с субподрядчиком. В ответ абонент просит подтвердить объем выполненных работ.

- Все документы я предоставил, все акты выполненных работ, - утверждает Жусупов. - В Кушмуруне у меня 30 человек работало и в Рудном 20. Всем я зарплату выплатил. Но теперь не знаю, как добиться выплат. Все это за работы, которые мы выполняли с января по апрель. Я надеюсь, что мой плакат и внимание СМИ помогут мне добиться своего.

"НГ" пока не удалось оперативно связаться с представителями ТОО "Antarium Group", указанный на их сайте телефон отключен.