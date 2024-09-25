53-летний Жаныбек КЕНЕСБЕКОВ возглавлял РГУ Центр фитосанитарии и диагностики прогнозов. Его обвиняли в получении взяток от директоров областных филиалов. Директор костанайского филиала после требования Кенесбекова о незаконном вознаграждении обратился в антикоррупционную службу.

Вчера, 24 сентября, подсудимый заключил с прокуратурой процессуальное соглашении о признании вины. Сегодня, 25 сентября, в суде №2 огласили приговор.

- Признать Кенесбекова виновным и назначить штраф в 35-кратном размере от суммы взятки, что составляет 61 млн 250 тысяч тенге, - зачитала приговор судья Анара ШАЙМУРУНОВА . - Зачесть в срок наказания содержание под домашним арестом из расчета 2 МРП за один день ареста. И окончательно назначить штраф в размере 59 млн 699 тысяч тенге.

После оглашения приговора Шаймурунова разъяснила, почему согласилась с прошением прокурора о наказании в виде штрафа для Кенесбекова.

Статья, по которой судили столичного руководителя, предполагает либо штраф в 60-70-кратном размере от суммы взятки, либо лишение свободы от 7 до 12 лет.

- В связи с тем, что подсудимый признал вину и заключил процессуальное соглашение, назначен штраф, - пояснила судья. - Кенесбеков подтвердил свою платежеспособность и перевел на депозит банка необходимую сумму. Суд решил, что штрафа достаточно для вашего исправления.

Если подсудимый не оплатит штраф в 10-дневный срок, его будут взыскивать принудительно. Либо заменят альтернативное наказание на реальный срок.

Подсудимый сообщил, что приговор ему понятен, а позже добавил в разговоре с журналистами: "Кто в жизни не оступается".

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 15 дней со дня оглашения.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ