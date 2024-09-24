Уголовное дело в отношении 53-летнего руководителя РГУ «Республиканский методический центр фитосанитарной диагностики и прогнозов» Министерства сельского хозяйства РК Жаныбека КЕНЕСБЕКОВА продолжили рассматривать в суде № 2 Костаная сегодня, 24 сентября.

Кенесбеков обвинеятся в том, что требовал взятки от директоров филиалов РГУ, в том числе и директора Костанайского филиала Аманкелды Кульмуханбетова.

- Незаконное денежное вознаграждение получал через доверенных лиц и путем денежных переводов через мобильное приложение на Каспи родственника, - сообщил фабулу дела государственный обвинитель Марат БИСИМБАЕВ. - В январе этого года на директора филиала Костанайской области в РГУ поступило анонимное сообщение с просьбой применить в отношении него дисциплинарное взыскание. Кенесбеков знал, что анонимные сообщения не рассматриваются, но потребовал с Кульмаханбетова взятку в размере 50 000 тенге за то, что не подвергнет его дисциплинарному взысканию.

До этого, согласно материалам дела, Кенесбеков брал деньги от директоров филиалов методического центра в Атырауской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Жамбылской, Карагандинской областях, а также областях Абай и Жетысу. Незаконное вознаграждение передавали за подписание отчетов, начисление командировочных, проживание в дорогих гостиницах, когда был в командировках. Общая сумма взяток составил 1 млн 750 тыс. тенге.

Но только директор костанайского филиала заявил на него в антикоррупционную службу. И очередную взятку Кульмуханбетов переводил уже под надзором сотрудников этого ведомства. Кенесбекова взяли под домашний арест.

Дело начали рассматривать в суде № 2 Костаная. Сначала в обычном порядке, но уже на прошлом судебном заседании подсудимый заявил, что готов заключить процессуальное соглашение о полном признании вины. Сегодня прокурор сообщил, что соглашение заключено.

- В связи с этим прошу назначить подсудимому штраф в 35-кратном размере от суммы взятки, то есть 61 250 000 тенге, а также лишить его права занимать должности на госслужбе на пожизненный срок, - сообщил в прениях прокурор.

Согласно статье, по которой судят Кенесбекова, ему полагается штраф в 60-кратном, либо 70-кратном размере от суммы взятки, либо от 7 до 12 лет лишения свободы. Но в связи с тем, что он пошел на заключение процессуального соглашения, суммы штрафа снизили в два раза.

- Вы сможете оплатить 61 250 000 тенге в течение 10 дней после вступления приговора в законную силу? - поинтересовалась судья Анара ШАЙМУРУНОВА.

Подсудимый ответил, что сможет.

Приговор огласят завтра, 25 сентября.