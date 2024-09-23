После призыва, который проходил с марта по июнь этого года, 174 человека ушли в армию. 1 сентября начался осенний призыв, под который в Костанае подпадают 488 человек, сообщил на аппаратном совещании сегодня, 23 сентября, начальник управления по делам обороны города Батырхан ЗИЯТОВ.

- В целях обеспечения качественного отбора лиц, подлежащих призыву, местным органом военного управления проводилось их изучение с 10 июля по 28 августа текущего года. Из 488 призывников на изучение прибыли 222, не явилось 266, - доложил он. - Их списки направлены в местную полицейскую службу.

Осенний призыв продлится до 31 декабря, на сегодня из Костаная призвано 27 человек, которые отбыли к месту срочной службы в города Курчум, Карасай, Зайсан.

Аким города Марат ЖУНДУБАЕВ спросил о причинах неявки призывников и о мерах к тем, уклоняется от призыва.

Начальник управления ответил, что после оповещения и отсуствия реакции призывника на SMS сотрудники идут по домам, разыскивают молодых людей. Законом предусмотрены и штрафные санкции.

- Но, если честно, когда мы их находим, они уже на все соглашаются, - сказал Зиятов.

Во время весеннего призыва около 100 человек получили отсрочку по состоянию здоровья, семейным обстоятельствам, в связи с учебой. При этом наряд по призыву город выполнил.

На совещании аким припомнил, что были времена, в частности, начало 2000-х, когда от желающих идти в армию отбоя не было, а сейчас такого не наблюдается.

- Да, не наблюдается, - подтвердил Батырхан Зиятов, - в связи с тем, что в интернете, СМИ всякая информация проходит.

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