Казахстан не разрешил ввоз 170,9 тонн картофеля из России, сообщает КазТАГ со ссылкой на пресс-службу министерства сельского хозяйства Казахстана.

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«Костанайской областной территориальной инспекцией КГИ в АПК МСХ РК на фитосанитарном контрольном посту «Кайрак», расположенном на приграничной территории с Российской Федерацией 18-19 сентября выявлено 12 нарушений. В результате проведенных мероприятий, государственными инспекторами по карантину растений был пресечен ввоз 170,9 тонн картофеля без фитосанитарных сертификатов», - говорится в сообщении.

Составлены административные протоколы. Сообщается, что вся партия картофеля была возвращена отправителю.

Напомним, в августе овощевод-агроном Дмитрий Елисеев рассказал "НГ" о том, как весенние паводки и дождливое лето отразились на урожае. По его словам, из-за влаги в этом году в Костанайской области больше всего пострадал картофель.