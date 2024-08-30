Овощевод-агроном Дмитрий ЕЛИСЕЕВ рассказал о том, как весенние паводки и дождливое лето отразились на урожае, а также ответил на ряд других вопросов.

Цветная капуста на подходе



- Дмитрий, как повлияли паводки и дожди на качество продукции и какие трудности испытало КХ?

- В первую очередь пострадали поливы, трансформаторы, линии электропередачи. Было затоплено много гектаров полей. Произошел снос плодородного слоя почвы. В тех местах, где ранее размещались лиманы незначительных размеров, образовались большие. До сих пор в них стоит много воды. Плюс прошли сильные дожди. Устранить проблему нет возможности. Необходимо завозить много земли, равнять специальной техникой, которой у нас нет. Много овощей вымокло.

Последствия весенних паводков

Бахчевая культура погибла полностью. С начала сентября планируем начать основную уборку. Нужна теплая погода, для того чтобы ушла лишняя влага.

Арбузы спасти не удалось

- Какой овощ больше всего пострадал от повышенной влаги в этом году?

- Больше всего пострадал картофель. Грибки, которые вызывают болезнь данного овоща, переносятся ветром, с дождевой водой, каплями росы, а также насекомыми. И если очаг инфекции появился, то высока вероятность эпидемии. Так как дожди шли, не прекращаясь, мы не смогли вовремя обработать урожай фунгицидом. Препятствием стали размытые дороги, нав которых колеса тракторов буквально проваливались. Возможности заехать в поле не было. В этот момент произошло массовое заражение. Но основную часть полей нам все же удалось сохранить и получить качественный продукт.

Так выглядит качественый картофель

Ранний урожай был отличным, успел сформироваться до косых дождей. С 21 июля мы вышли на рынок и молодой картофель сорт «Коломбо» заполнил прилавки. Оптовая цена на сегодня - от 150 тенге за 1 кг. Новый сорт картофеля «Мемфис» завезли в этом году впервые, также томаты сорта «Мадрид» достаточно мясистые и крупные. Кроме красной моркови, выращиваем желтые сорта, предназначенные специально для добавления в такое блюдо, как плов. Мы постоянно ищем новые сорта и не останавливаемся, несмотря на все трудности и погодные сюрпризы.

- Зачастую в картофеле встречаются темные отверстия, от чего они появляются?

- Это некачественный картофель. Он был поражен проволочником. Его личинки живут в почве. Они умеют надежно прятаться в своих туннелях. Когда личинка вырастает до 20-30 мм, тельце становится очень твердым и напоминает коричневую проволоку.

Новый сорт томатов "Мадрид"

- Говорят, что идеальные на вид фрукты и овощи менее натуральны, в них много добавок, приносящих вред здоровью человека. Так ли это?

- Многие пользуются нитратами. На юге Казахстана особенно, потому что у них неплодородная почва. Нитраты - это соли азотной кислоты, необходимые для роста живого организма. Они не несут в себе никакой опасности, за исключением случаев, когда концентрация очень высока.

- В чем сложность работы в профессии агронома?

- Мой стаж в данной сфере 12 лет. Свою профессию выбрал сам, так как любил природу. Агроном должен полностью курировать выращивание всех видов овощей. Всё под силу, кроме одного: ты абсолютно бессилен перед капризами природы. Мы не можем управлять ею. Я переживаю за качество урожая, так как люблю то, чем занимаюсь. Горжусь, что работаю на благо государства, на благо народа, проживаю не просто жизнь, а приношу пользу.

Работа идет вне зависимости от погодных капризов

Для того, чтобы продукт дошел до рынка, необходимо задействовать огромный труд. Об этом потребитель практически не задумывается, когда покупает тот же самый картофель и сетует на цены. Он может сравнивать нынешнюю стоимость с прошлогодней. Потребители не знают, какие последствия произошли в этом году, с чем нам пришлось бороться, сколько сил и энергии вложено. Сдвинулись сроки посевной, мы недополучили урожай.

Нужно отметить, что все-таки это бизнес и люди должны хоть что-то заработать. Ведь никто не станет трудится на полях бесплатно. То, что на прилавках есть овощи: труд большого коллектива. Поэтому ко всему нужно относиться с пониманием. КХ не из-за личного желания поднимает цены. В конечном итоге мы делаем все для народа.

Начинается сбор брокколи

У любой овощной культуры есть свой вредитель и наша производственная задача оберегать каждую культуру. Не просто посадить семена, а осенью собрать готовый урожай. Нужно все лето лелеять продукт от сорняков, от вредителей, от болезней, чтобы в итоге получить качество.

- Зимой у агрономов каникулы?

- У нас не круглогодичная работа. Весной, летом, осенью мы работаем почти что круглосуточно. А вот в зимний период нагрузка небольшая: составляем планы, проводим закупы, ведем реализацию. Зимой есть время на личную жизнь.

- Как вы представляете агрономию в будущем?

- Выращивание овощной продукции без почвы. На сегодня данный способ практикуют. По сути почва не нужна растению для того, чтобы вырасти. Нужны элементы питания. Умные теплицы – это станция с удобными автоматизированными процессами выращивания разных культур. Влажность, температуру воздуха и полив регулируют автоматика и программное обеспечение. Человеку достаточно следить за параметрами через ПК, либо смартфон. Так сказать, технология будущего.

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