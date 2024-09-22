Дом № 11 по ул. Кочубея был признан аварийным в 2021 году, тогда две квартиры в нем выкупил акимат. Сначала они были на балансе отдела земельных отношений, а почти 2 месяца назад перешли на баланс отдела жилищных отношений.

Дом № 11 по ул. Кочубея

В квартире № 5 это не первый порыв, одну из труб в ней год назад поменяла жительница квартиры через стенку. Представляете, вас топит сосед, а вы и ему, и себе ремонт должны сделать за свой счёт? Как минимум, странно.

20 сентября, около 22:00, произошёл очередной порыв трубы, топило до 23:30, пока прибывшие работники ГКП "Костанай-Су" не перекрыли центральный кран. Несколько домов остались без воды.

Напомним, 22 июля была такая же ситуация и жители оставались без воды 3 суток. Работники ГКП "Костанай-Су" тогда сделали временную заплатку и предупредили: "Нужно срочно менять трубы!".

И очередной потоп не заставил себя долго ждать. Почему трубы не меняли все это время, неизвестно.

Выполняют замену трубы, выходящей из квартиры в подъезд

Однако последний порыв принёс хорошие изменения. 21 сентября приехал сотрудник отдела жилищных отношений Алмат Аяганов с двумя специалистами, открыли квартиру, посмотрели, посчитали и вот оно, самое настоящее чудо для всех соседей - уже через пару часов полностью заменили трубы в комнатах. И никаких временных заплаток. Долгожданая вода появилась без потопа.

Почему три года никто не мог сделать работу двух часов? Как сказала одна из жительниц, видимо, нужно было давно передать квартиру с баланса на баланс.

Было бы смешно, если бы было не так грустно.

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