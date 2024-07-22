Видео инцидента было снято 21 июля в 22:47 жительницей дома по адресу Кочубея, 11. В квартире, собственником которой является городской акимат, произошёл порыв холодной воды.

Днем 22 июля через окно было видно воду на полу

Как рассказали жильцы корреспонденту «НГ», они на протяжении нескольких часов безуспешно звонили в ДЧС по номеру 112, где с ними не стали особо разговаривать и попросту сбросили звонок, участковому, в акимат, а также в службу IKomek и на все последующие номера, которые им давали. Среагировали на просьбу о помощи только в ГКП «Костанай-Су» - приехали и перекрыли центральный кран - так несколько домов остались без холодной воды.

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Сегодня, 22 июля, в 14.00 корреспондент побывала на месте и через окно смогла наблюдать воду, разлитую по квартире. Когда «НГ» начали выяснять, что же происходит и кто за это ответственен, с журналистом связался замруководителя отдела земельных отношений Бахтияр ЖУМАБЕКОВ, который сообщил, что от них скоро на место прибудет специалист с ключами от квартиры и сотрудники «Костанай Су».

Примерно в 14:30 на место приехал специалист с отдела земельных отношений и открыл квартиру. Работники «Костанай Су» установили временно хомуты на трубу, но при этом отметили, что трубу нужно срочно менять.

Устранять порыв приехали работники "Костанай-Су"

Местные жители рассказали «НГ», что раньше уже был подобный инцидент, но трубу в итоге пришлось менять одной из жительниц дома за свой счет, хоть квартира и принадлежит акимату.

На место порыва установили хомут, но трубу надо менять

Сейчас подачу холодной воды на Кочубея, 11 и в окрестных дома восстановили, но возникает закономерный вопрос: что будет дальше? Почему на протяжении длительного времени никто не предоставлял ключи? В Ikomek жителям отвечали, что в акимате ищут ключи, там же в свою очередь заявили, что они у них были на месте.