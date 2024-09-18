В начале июня в Казахстане приняли новый закон "О масс-медиа". Он был разработан для того, чтобы "чуть-чуть навести гигиену в информационном пространстве страны" - так о законе на встрече в Костанае высказался вице-министр культуры и инфрмации РК Евгений КОЧЕТОВ. И если нормы об увеличении казахоязычного контента не вызывают споров, то новые требования к журналистам все больше напоминают поводок, который власти пытаются надеть на СМИ. В результате нам с каждым месяцем все сложнее выстраивать диалог между читателями и властью.

Фото Георгия Говорова

Несколько примеров.

Столичного корреспондента интернет-издания Press.kz Жанию Уранкаеву лишили аккредитации в правительстве за то, что она посмела подняться на этаж, где проходят заседания кабинета министров и куда с недавних пор журналистам вход воспрещён. Причем новый закон не только позволяет чиновникам лишать журналистов аккредитации, но и запрещает журналистам задавать вопросы, если они не соответствуют заявленной теме брифинга. То есть, если какой-нибудь аким будет проводить брифинг о благоустройстве, а вы его спросите о последствиях паводка, то автор вопроса может быть наказан.

В акимате Шымкента и вовсе отказались общаться с журналистом Дмитрием Шишкиным. Он спросил акима о работе его советников. В письменном ответе указано, что чиновники отказываются отвечать, так как журналист не был у них аккредитован. К слову, такой нормы и вовсе нет в законе, она существует только в головах сотрудников акимата.

- Я сам из журналистской среды, а сейчас я встал по ту сторону, - сказал Кочетов на брифинге в Костанае. - На наш взгляд, практика того, чтобы вопросы на брифингах были в контексте темы брифинга - это абсолютно правильная и важная вещь. Это общемировая практика. Это сделано для того, чтобы чиновники лучше готовились к брифингам, чтобы они четко знали - журналисты погружены в тему и понимают, о чем спрашивают.

Нарушения новых правил будут отслеживать госорганы. То есть министерство дает в руки кнут тем, кого СМИ должны критиковать. Нормально ли это? Кочетов считает, что "должно пройти время, чтобы можно было внести изменения".

Еще один момент - если о наказании для слишком ретивых журналистов в министерстве позаботились, то чиновники, которые уходят от ответа или не отвечают по существу, остаются безнаказанными.

- Когда спикер дает поверхностные ответы, все СМИ дают оценку этому человеку, - сказал Кочетов. - Я уверяю вас, что как только появятся по-настоящему глубокие вопросы, вырастет и профессионализм спикеров. Это дорога с двусторонним движением.

Иными словами, это не чиновники плохие, это у журналистов вопросы глупые.

- Как будет наказан чиновник, если он на вопрос ответит отпиской? Вы можете привести такие примеры? - спросил корреспондент "НГ".

- Речь идет о профессиональной пригодности спикеров, - ответил Кочетов. - Ответственность для спикеров придусмотрена по умолчанию. Я несу профессиональную ответственность перед своим руководителем. Если я сейчас вам скажу не то или не в контексте, то, наверно, будет поставлен вопрос о моей профпригодности. Я не могу привести примеры, но они существуют.

Отметим, что санкции для журналистов применялись и ранее - нормы о клевете и распространении заведомо ложной информации существуют давно.

- Стало ли фейков меньше, я не знаю, но однозначно люди стали задумываться - распространять эту информацию или нет, - ответил вице-министр на вопрос "НГ" об эффективности нового закона. - Правила приняты не так давно. Мы будем разбираться в контексте сложившейся ситуации и однозначно оценку ей еще дадим.

Казахстан в Индексе свободы прессы, который составляет международная организация «Репортёры без границ» (RSF), в этом году занял 142-е место среди 180 стран.