Для воздушного патрулирования используют два дрона. Один беспилотник закупил департамент полиции, второй предоставили костанайские спасатели.

- В рамках ведомственного взаимодействия прокуратура, сотрудники ДЧС и полицейские апробировали совместный проект на республиканских автодорогах, с наибольшим количеством аварийно-опасных участков, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - Со слов спасателей, дальность полета БПЛА составляет 50 км, скорость - почти 100 км/час. Они способны фиксировать нарушения ПДД и государственные номера на расстоянии до 2 км.

Помимо грубых нарушений ПДД, дроны выявляют водителей, нарушивших требования дорожной разметки, дорожных знаков, не использующих ремень безопасности, а также разговаривающих по сотовому телефону во время движения.

За два первых дня работы были задержаны 6 водителей, выехавших на полосу встречного движения, причем один из них незаконно занимался пассажирскими перевозками. Всем им грозит лишение водительских прав на 6 месяцев.

- Днем 15 сентября квадрокоптер зафиксировал факт выезда на встречку 35-летним водителем автомобиля Jac Sanray. Материал в отношении нарушителя полицейские направили в суд с приложением фото и видео доказательств, - рассказали в ДП.

В Костанайской области за 8 месяцев зарегистрировано 879 ДТП, в которых 36 человек погибли и 866 ранены.

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