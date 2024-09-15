Средства планируют направить филиалу "Су метрология" на проведение батиметрических съёмок паводкоопасных участков, сообщает informburo.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

Фото из архива "НГ"

Власти Казахстана выделили средства на батиметрические исследования для прогнозирования паводков. На эти цели потратят 576 млн тенге. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Олжас Бектенов.

Выделенные средства предназначены для Министерства водных ресурсов и ирригации. Основную часть финансирования направят на закупку оборудования и техническое оснащение, а также на услуги по проведению исследований.



- В частности, средства планируется направить непосредственно филиалу "Су метрология" РГП на ПХВ "Казводхоз" на проведение батиметрических съёмок паводкоопасных участков северного, западного и центрального регионов страны, – рассказали в правительстве.



Работы продолжат в 2025 году, включая батиметрические исследования водохранилищ республиканского значения. Полученные данные передадут в Министерство цифрового развития и АО "НК "Казахстан Гарыш Сапары" для включения в информационную систему прогнозирования и моделирования паводков.

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