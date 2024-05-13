И это без затрат на восстановление жилья и предоставление нового. Об итогах предварительных расчетов сообщил аким областного центра Марат ЖУНДУБАЕВ. Сегодня, 13 мая, на аппаратном совещании говорили о том, как идут работы по ликвидации последствий стихийного бедствия.

Фото из архива "НГ"

- 1 722 заявления поступило на единовременные социальные выплаты, 611 млн тенге по ним уже выплачено, - сказал аким Костаная, - пострадало 169 домов, из них 96 подлежат восстановлению, плюс 2 дома на дачах. Есть люди, которые просят, чтобы им строили дома в микрорайоне Кунай. Есть те, кто будет вместо утерянного жилья получать квартиры. Комиссия работает, рассматриваются вопросы о сумме ущерба за дома. Немного не успевает. В один день принимает 7 заявителей, в другой - 25. Не оттого, что мы не хотим принимать по 25-50 человек в день. Все зависит от готовности документации - технической на бывшее в собственности жилье и оценочной, которую изготавливают сторонние компании.

По словам главы города, на решение проблем с жильем для пострадавших от паводка в целом нужно более 2 млрд тенге. И цифра не окончательная. Более 1 млрд тенге требуется, чтобы восстановить инфраструктуру и объекты благоустройства: Триатлон-парк, пляж, набережную «Шагала», парк на ул. Гашека, мосты, отбойники, которые тоже пострадали от напора воды.