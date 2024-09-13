Сенатор Сергей Карплюк предложил меры по улучшению инвестиционной привлекательности туристической отрасли в Казахстане, передает Tengri Travel.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

В своем выступлении он озвучил депутатский запрос, адресованный премьер-министру Казахстана. Сенатор отметил, что президент страны 13 июня провел специальное совещание, посвященное туризму, где подчеркнул огромный потенциал страны для его развития. Карплюк подчеркнул, что у страны действительно "огромный потенциал для развития туризма". Однако, по мнению сенатора, нужны определенные меры.

"Чтобы это заработало, надо поднять привлекательность отрасли. А как это сделать, если нет должной инфраструктуры?" – заметил он.

Карплюк обратил внимание на проблемы, связанные с отсутствием должной инфраструктуры и поддержкой со стороны государственных органов. Он привел в пример инвестора, готового вложить 13 миллиардов тенге в развитие туристической инфраструктуры.

"Но его, как и многих других, отпугивает отсутствие соответствующей инфраструктуры: электроэнергии, канализации, питьевой воды, подъездных дорог", – отметил сенатор.

Процесс подведения этой инфраструктуры государством, по словам Карплюка, по дорожной карте бизнеса занимает от четырех лет и более, в то время как инвестор готов построить свои объекты максимум за два года. Это создает риск их простоя и снижает привлекательность для инвесторов.

В качестве альтернативы сенатор призвал использовать новые подходы, предложенные инвестором.

"Вместо протяженной ЛЭП – солнечные панели, вместо центральной канализации – станция биологической очистки. Вместо центрального отопления – тепловой насос, вместо центрального водоснабжения – скважина воды", – перечислил Сергей Карплюк.

По расчетам инвестора, такая инфраструктура будет в десятки раз дешевле, чем традиционная, что позволит сократить расходы с 12 миллиардов до 500 миллионов тенге. Более того, инвестор готов вернуть затраты государства через налоги в течение десяти лет и, если потребуется, покрыть разницу. Сенатор предложил реализовать этот проект как пилотный в 12 километрах от города Акколь.

"Такой подход позволит создать современные экологически чистые курорты, способные конкурировать на мировом рынке", – подчеркнул он.

Напомним, что Сергей Карплюк до выдвижения в Парламент работал заместителем акима Костанайской области.