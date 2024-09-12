Это сделано в связи с тем, что 15 сентября выпало на выходной день. Таким образом у казахстанцев появился дополнительный день, чтобы исполнить свои обязательства. С 1 января 2024 года в РК проходит третий этап всеобщего декларирования.

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- К декларантам третьего этапа относятся руководители и учредители (участники) юридических лиц, индивидуальные предприниматели, а также их супруги. Данное требование также распространяется на бездействующих и приостановивших деятельность лиц, - подчеркивал недавно на совещании руководитель управления государственных доходов по Костанаю Азамат КОЖУКОВ.

Граждане названной категории - как люди, которые вступают в систему всеобщего декларирования - должны сдать так называемую «входную» декларацию по форме 250.00. Те, кто уже в системе, сдают декларацию по форме 270.00.

- Есть такой момент: например, у ИП супруг или супруга - госслужащая или в бюджетной организации работает. И по этой причине он уже в прошлом году входную декларацию заполнял, поэтому в нынешнем году сдает 270-ю, очередную, - пояснила «НГ» главный специалист УГД Костаная Жанна ТУРГАНОВА.

В областном центре обязательство сдать декларацию по форме 250.00 имеют 34 419 человек, уже сдали ее 27 200.

- Около 20% еще не сдали. Времени осталось совсем немного, но оно все-таки есть, - говорит Жанна Турганова, - в оставшиеся дни можно прийти к нам в управление на ул. Мауленова, 21, в Центре обслуживания налогоплательщиков трое сотрудников оказывают практическую помощь именно при сдаче деклараций. Они будут работать и в выходные дни 14 и 15 сентября. Декларации можно сдать через телефон - посредством приложения e-Salyq Azamat, оно предусмотрено для физических лиц, пользоваться можно через SMS-пароль, без наличия электронной цифровой подписи. А с ЭЦП - через кабинет налогоплательщика. Удобных вариантов много.

Что будет, если декларацию не сдать или сдать с опозданием?

По закону, на первый раз предусмотрено предупреждение, за повторное нарушение в течение года - штраф в размере 15 МРП. И есть нюанс, важный для предпринимателей. Отчетность в системе всеобщего декларирования приравнена ко всем остальным налоговым декларациям.

- Если индивидуальный предприниматель не сдал своевременно декларацию по своему ИП до 15 февраля, как положено, а предоставил позже, то просрочка по форме 250.00 уже будет считаться повторным нарушением, - обратила внимание Турганова, - а повторность - это санкции в размере 15 МРП.

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