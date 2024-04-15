Заполнить и сдать «входную» декларацию по форме 250.00. Как, где, кто именно обязан это сделать, на площадке палаты предпринимателей 9 апреля напомнили специалисты службы государственных доходов. Ответили на самые часто задаваемые вопросы, указали на некоторые нюансы при заполнении. Сейчас, по их словам, налоговики проводят массовую разъяснительную работу - в СМИ, на электронных информационных площадках, а также выезжают в торговые и бизнес-центры, на рынки. Все потому, что декларантами с этого года становятся предприниматели.

Третий пошел

С 2021 года в систему всеобщего декларирования вошли государственные служащие. Со следующего года - бюджетники и работники квазигосударственного сектора.

- С 1 января 2024 года начался третий этап, в ходе него декларации должны предоставить индивидуальные предприниматели и их супруги, руководители и учредители (участники) юридических лиц и их супруги, - пояснила заместитель руководителя управления государственных доходов по городу Костанаю Жанат АКИЛБЕКОВА, - декларация по форме 250.00 представляется до 15 сентября. Срок - единый для бумажного и электронного носителей. Для тех, кто выбирает дистанционный формат, есть очень удобное приложение e-Salyq Azamat. Оно не тяжелое, скачивается и устанавливается буквально за 2-3 минуты.

Несмотря на то, что специалистам службы госдоходов заполнение декларации кажется предельно простым, они отмечают, что у налогоплательщиков все-таки возникает немало сложностей. Это выясняется как раз в ходе посещений мест, где работают предприниматели, где им сразу оказывают практическую помощь.

«И в стране-то не была»

- Приложение e-Salyq Azamat предусмотрено для физических лиц, пользоваться можно через SMS-пароль, без наличия электронной цифровой подписи, - дала короткую инструкцию главный специалист управления госдоходов Костаная Жанна ТУРГАНОВА. - Нажимаете в сервисе «сдать декларацию», вам открывается перечень деклараций. Из них выбираете форму 250.00, дальше нужно выбрать категорию А или Б. Для предпринимателей, декларантов третьего этапа, - Б, это важно. В прошлом году начали сдавать декларации бюджетники, почему-то выбирали категорию А, все один за другим ошибочно. Приходилось потом отзывать декларации. Дальше надо будет выбрать статус декларации - первоначальная, потом еще раз выбрать в соответствии с вашими данными, резидент вы или нерезидент. На этом моменте хочу остановиться. У нас в числе учредителей юридических лиц довольно много нерезидентов. Они тоже обязаны предоставить декларации. И не только они. Но и их супруги. Когда у нас по этому вопросу консультируются, иногда говорят: «Зачем? У меня жена и в Казахстане-то никогда не бывала». Но есть нормы законодательства, которые требуют, чтобы и супруг/супруга в обязательном порядке предоставили декларацию. Требования едины. Если человек открыл ТОО в республике Казахстан, то взял на себя все соответствующие обязательства.

Это же касается и индивидуальных предпринимателей.

Турганова обратила внимание еще на один нюанс. По закону декларация сдается по месту прописки налогоплательщика. Люди звонят и спрашивают: «А если у меня временная прописка? Что писать в строке «адрес» и куда предоставляется декларация?» Налоговики отмечают, что значение имеет только постоянная регистрация. Если работает в Костанае, а прописан в Алматы, то декларация предоставляется в Алматы.

Просят не откладывать

Что декларируется? Наличные средства. Это то, что не на банковских депозитах, а дома или в банковских ячейках. Указывается сумма до 10 000 МРП (сейчас это 34 млн 500 тыс. тенге). На встрече спросили, а если дома хранится 50 000 тенге, надо ли декларировать. Ответили, надо.

Что еще указывается? Недвижимое имущество, которое зарегистрировано за пределами РК. Имеющееся в Казахстане не указывается. Декларируются открытые за пределами РК банковские счета, средства на которых по состоянию на 31 декабря 2023 года превышают 1 000 МРП (3 450 000 тенге). Если у вас есть несколько счетов и совокупная сумма на них превышает 1 000 МРП, отражаете в декларации.

Специалисты также перечислили другие объекты декларирования: договоры о долевом участии в жилищном строительстве, причем не только в РК, но и за его пределами; нотариально заверенные договоры займов физлиц; для нерезидентов - имущество за пределами Казахстана, в том числе земельные участки, а также доли участия в уставном капитале юридических лиц за пределами Казахстана. В принципе, весь перечень в форме указан. Однако, как выразилась одна из спикеров, «мы доносим информацию, но все равно многие понимают не так». Требуется отзывать декларации, исправлять ошибки.

Поэтому специалисты службы госдоходов просят не откладывать сдачу деклараций на предельный срок.

- Большая загрузка будет на республиканские серверы в последние дни, - отметила Жанат Акилбекова. - И как следствие, возможно, будут проблемы по отправке, приему, ну и правильности заполнения деклараций. Надо, чтобы была возможность отозвать, исправить либо представить дополнительную декларацию, чтобы завтра, по истечении срока представления, к вам не была применена административная ответственность. Повторяю, нагрузка на серверы будет колоссальная. Ведь это уже третий этап, декларантов с каждым годом становится все больше.

Кстати, в этом году бизнес представляет декларацию по форме 250.00, которая называется декларацией об активах и обязательствах. Сдается такая единожды. В последующем ежегодно представляется декларация о доходах и имуществе по форме 270.00, в которой отражаются доходы, полученные за календарный год, сведения о приобретении либо отчуждении имущества как в Казахстане, так и за рубежом, а также источники покрытия расходов на их приобретение.

Ответственность За непредставление декларации на первый раз предусмотрено предупреждение, за повторное нарушение в течение года - штраф в размере 15 МРП, предусмотрена также ответственность за сокрытие объектов налогообложения, за недостоверность сведений.

Фото Галины КАТКОВОЙ