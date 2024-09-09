Об этом сообщили сегодня, 9 сентября, на брифинге в управлении образования акимата Костанайской области.

В здании Новонежинской ОШ им. Б. Кенжетаева в с. Новонежинка Аулиекольского района 7 сентября обрушилась часть стены третьего этажа. В момент ЧП детей и педагогов на месте не было.

В облакимате ранее журналистам сообщали, что «подрядчиком выступает ТОО «ПКФ ГРЕНАДА», которое допускает нарушения сроков проведения ремонтных работ».

- В адрес подрядчика направлена претензия и подготавливаются материалы в суд для признания поставщика недобросовестным участником государственных закупок, - говорится в сообщении.

Руководитель компании «Гренада» Анатолий Громченко с таким выводосм не согласен. Об этом сообщил собкор газеты "Время" Стас Киселёв в своем аккаунте в Instagram. 8 сентября Громченко дал ему интервью и показал документы.

Первый - уведомление главного инженера «Гренады» в адрес руководителя Аулиекольского райотдела образования Досбола Кусайнова. В нем сообщается, что подрядчиком был замечен прогиб плит перекрытия и это создает аварийную аварийную ситуацию.

- Налицо все предпосылки к обрушению конструкции школы, - отмечает в своем обращении главный инженер.

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Второй - тоже уведомление, на этот раз от директора «Гренады», тоже Кусайнову. В нем сообщается, что ни на одно из четырех отправленных ранее этому чиновнику обращений ответ не проступил. А также о том, что на неоднократные сигналы о прогибе плит и возникшей в связи с этим опасности акимат не реагировал.

Стас Киселёв также отмечает, что информация о срыве сроков работ недостоверна: по договору, заключенному райотделом образования с подрядчиком, окончание ремонта Новонежинской школы запланировано на 2025 год.

Ситуацию сегодня на брифинге прокомментировал заместитель руководителя управления образования Аблай УМАРОВ.

Он отметил, что капитальный ремонт школы ведётся с июня 2024 года. В здании не было уже более 55 лет.

- Сразу после происшествия в школу выезжали руководитель управления образования и районного акимата, - сказал Умаров. - На месте происшествия сейчас работает комиссия, уже ведется техобследование. Ожидается получение его заключения. По результатам обследования будут даны рекомендации по ведению ремонтно-восстановительных работ. Виновные лица будут привлечены к ответственности.

Для учащихся школы организовано дистанционное обучение.

Отвечая на вопросы журналистов, спикер пояснил: как только будут даны рекомендации и будет получено заключение по техобследованию, станет понятно, как долго продлится ремонт школы.

- Вы говорили, что виновные лица будут нести ответственность. Кого вы подозреваете? - спросили журналисты.

- Мы будем подозревать всех участников, кто непосредственно занимался (ремонтом школы - «НГ») и по ту сторону, и со стороны государства, - ответил Умаров.

Журналисты попросили прокомментировать публикацию Стаса Киселёва. Спикер подтвердил, что письмо от подрядчика в адрес управления образования пришло в конце августа.

- Мы сейчас выясняем эти обстоятельства, почему так произошло. И дополнительно сообщим, как только выясним сами, - ответил он на вопросы о том, почему отдел образования Аулиекольского района игнорировал обращения от подрядчика. И пояснил, почему ТОО «ПКФ ГРЕНАДА» все же нарушила сроки проведения ремонтных работ: - Да, действительно, проект переходящий, двухгодичный. Завершение работы запланировано на 2025 год, однако на каждый год у нас запланирован какой-то перечень работ, который нужно выполнить. Соответственно, в этом году возможно были нарушены сроки по реализации.

- А когда должны были закончить в этом году? - уточнил корреспондент «НГ».

- Раньше. Точных дат не могу сказать, нет с собой документов. Но раньше, - ответил спикер. И добавил, отвечая на вопросы: - Они должны были завершить внутренние работы, в том числе и кровлю.

- Дальнейшие ремонтные работы будут проводиться тем же подрядчиком? - уточнили журналисты.

- Мы дадим официальный ответ на этот вопрос, как только получим заключение техобследования, - пояснил Умаров. - Сроки (получения техзаключения - "НГ") я не могу назвать.

- При выполнении ремонтных работ в школе там проходил авторский и технадзор? Получается, что они не нашли никаких нарушений?

- Да, конечно, такие надзоры были, - пояснил спикер. - Сначала проводится техобследование, проектные работы - они были проведены. Сейчас делается повторное техобследование до выяснения обстоятельств. Мы выясняем, обнаружили ли надзоры какие-то проблемы или нет.

- У ТОО «ПКФ ГРЕНАДА» были выявлены нарушения и на других объектах, в частности, было обрушение школы в мкрн Кунай Костаная. Их привлекли к ответственности? Какое было наказание?

- Реализация проекта не входит в нашу компетенцию, я не могу отвечать за тот проект. Строительство школ - это компетенция управления строительства.

После брифинга в пресс-службе управления образования пояснили, что подрядчик, который будет проводить техобследование, выбирается по тендеру. Конкурс еще не прошел.

Экспертное заключение о техническом состоянии и эксплуатационной надежности до начала капитального ремонта школы выполняло ТОО "СтройэкспертПлюс".

- Всего в школе 328 учащихся. Из них в 1-4 классах - 151 человек, в том числе в 1-х классах - 32 ребенка, - сообщили «НГ» в пресс-службе ведомства. - Сейчас учащиеся всех классов обучаются дистанционно, но решение о формате работы начальных классов, в том числе первых, может быть принято администрацией школы совместно с родителями. Кабинеты для обучения оборудованы на 1 этаже детского сада «Балдаурен», расположенном недалеко от школы.

Фото из архива "НГ"