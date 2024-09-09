О грядущем слиянии школы-гимназии № 5 "А" и ОШ № 5 мы рассказывали 4 сентября. Родители были обеспокоены сообщением учителей о том, что их гимназию ликвидируют из-за отсутствия столовой. Сразу после публикации статьи "НГ" отдел образования Костаная сообщил в комментариях:

- В ответ на пост отдел образования сообщает, что до родителей доведена недостоверная информация. На сегодняшний день идет процесс объединения школы-гимназии №5 «А» и общеобразовательной школы №5. После завершения юридических процедур общеобразовательной школе №5 будет присвоен статус школы-гимназии. Гимназические классы в школе сохранятся.

Следите за руками. В первом комментарии госорган сообщил, что родителям доведена недостоверная информация. Но в ответе на письменный запрос "НГ" заместитель руководителя отдела образования Биби КАРЫБАЕВА решила переложить ответственность на родителей.

- Предварительная информация по объединению школ была доведена до родителей до начала учебного года. Однако истолкована родительской общественностью неверно, что и повлекло за собой резонанс и волну возмущений, - написала Карыбаева. И вновь подтвердила, что после слияния гимназические классы сохранят.

Родители еще 1 сентября предоставили редакции скриншот из чата класса:

- Уважаемые родители! Довожу до вашего сведения, что в текущем учебном году планируется слияние нашей школы с ОШ № 5 им. Б. Момышулы, в связи с этим возможно лишение гимназических классов статуса "Гимназия", следовательно не будет предусмотрено углубленное изучение основных предметов.

Что именно неверно "истолковала родительская общественность"?

Отметим, что в момент подготовки статьи от 4 сентября в отделе образования не стали ничего комментировать, предложив написать письменный запрос. Но сразу после публикации ответ поступил в течение нескольких часов. Почему чиновники сразу не дали необходимых разъяснений, чтобы не вызывать "резонанс и волну возмущений"?

Причем ответы на письменные обращения родителей до сих пор не получены. По словам родителей, с ними провела беседу директор ОШ № 5, которая так же подтвердила - гимназические классы сохранят.