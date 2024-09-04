1 сентября в школе-гимназии №5 "А" прозвенел первый звонок. Здесь учатся только начальные классы - с 1-го по 4-й. На торжественную линейку пришли дети из первых и четвертых, выпускных. Их родители порадовались празднику, но после него перешли к обсуждению главной новости - школа совсем скоро может потерять статус гимназии.

Сын Снежаны ИВАНОВОЙ перед поступлением в школу-гимназию № 5 "А" два года учился в академ-центре, а после выпуска родители планировали подать документы в гимназию им. Горького.

- Мы за год в 4-м классе без гимназического компонента просто утратим многие знания, - считает Иванова. - Сын, когда узнал о слиянии, сразу спросил: "А как же все мои заслуги?" Наши дети ведь неоднократно подтверждают свой статус гимназистов на олимпиадах, занимают призовые места.

Сообщение о грядущих изменениях родители получили от классных руководителей за неделю до начала учебного года. Их известили, что учебное заведение планируют объединить с расположенной в соседнем здании основной школой № 5, в связи с этим "возможно лишение гимназических классов статуса "гимназия" и, как следствие, не будет предусмотрено углубленное изучение основных предметов". Указано, что вопрос слияния "находится на рассмотрении", но это родителей не успокоило.

- Так как нас заранее не предупредили, мы ничего предпринять не успели и перевести детей в другую школу у нас уже нет возможности, - говорит мама ученика 4 "Б" класса Юлия БУБНОВА. - Мы, когда поступали сюда, мы сдавали экзамены, которые прошли не все. У нас с первого класса было по 7 уроков в день. Нагрузка была серьезная. Чтобы ребенок успевал, многие нанимали репетиторов. То есть, мы учились в гимназическом классе. И хотелось бы его же окончить. Потому что у нас есть планы после поступить в ту же гимназию им. Горького или лицей "Билим-иновация". И этот гимназический компонент, и строчка, что ребенок учился в гимназии, она для нас значит много.

Родители написали жалобы нескольким областным чиновникам - акиму Кумару Аксакалову, уполномоченной по правам ребенка Несибели Басеновой, прокурору Берику Абилову, а также в отдел образования Костаная. Подчеркивали, что решение о слиянии принимали без согласования с попечительским советом гимназии, а это является нарушением Типовых правил деятельности школ.

По словам Бубновой, внятного ответа получить не удалось. Официальный ответ обещают дать в течение 30 дней.

- Но, насколько мы знаем из неформального общения с чиновниками, в сентябре этот вопрос должен быть решен, - отмечает Бубнова. - То есть, пока нам ответят, он уже будет решен. И нас, вероятно, поставят перед фактом. Пока мы продолжаем учиться по гимназическому компоненту, но что будет дальше - не знаем. Я была в акимате области, записалась на прием в конце сентября.

Заместитель директора по воспитательной работе школы-гимназии № 5 "А" Елена МАЛЕНКО прокомментировала «НГ»: вопрос слияния возник из-за того, что в здании школы нет столовой:

- Отсутствие столовой является нарушением квалификационных требований, предъявляемых к образовательной деятельности школ. В связи с этим наш предыдущий директор направила обращение в управление образования о необходимости решения проблемы. У нашей школы нет собственного земельного участка, мы находимся на территории ОШ № 5. Таким образом, пристроить столовую к нам невозможно. Пока вопрос о слиянии находится на рассмотрении, решение еще не принято. Мы работаем в штатном режиме, а родительская общественность была введена в заблуждение, что повлекло за собой резонанс и волну возмущений.

Елена Маленко добавила: как только в отделе образования примут решение, его огласят на общешкольном родительском собрании. Иными словами, представитель школы подтвердила: как и опасались родители, их просто поставят перед фактом.

Теплый переход соединяет ОШ №5 и школу-гимназию №5а



- Я знаю эту школу 20 лет и здесь никогда не было собственной столовой, - рассказала «НГ» Снежана Иванова. - Наши дети по теплому переходу, который соеденяет школы № 5 и 5 "А", ходили в столовую и никаких проблем с этим не было. У нас по этому поводу претензий никогда не было.

За ответами на другие вопросы родителей в школе предложили обратиться в отдел образования. Там общаться с журналистами напрямую не стали, поэтому 2 сентября мы отправили в ведомство письменный запрос. Ответ должны нам предоставить до конца недели.

Фото Георгия ГОВОРОВА

