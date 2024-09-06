Семейная пара трэвел-блогеров Бурак и Идил Дюран и журналист Энес Илдырым выехали из Анкары на трейлере "Кочевник" 12 августа и держат путь в Астану, чтобы посмотреть на конный марафон "Ұлы дала жорығы" в рамках Пятых Всемирных игр кочевников. В нем участвует и всадники из Костанайской области.

Сегодня, 5 сентября, путешественнники остановились в Костанае, где с их автобусом случилась серьёзная поломка. На помощь пришёл перевозчик ИП Брунер - за 5 часов заменили ходовую часть, поставили новый амортизатор, отрегулировали сцепление, протестировали автобус и только потом позволили продолжить путешествие.

Безопасное передвижение по пути следования обеспечивали патрульные полицейские.

Гости выразили восхищение и благодарность за оказанную серьезную помощь. Акимат Костаная вручил памятный подарок и пожелал им удачи.

- Путешественники побывали в Атырауской и Актюбинской областях, где им показали гостеприимство казахов. Вчера с горячим чаем, баурсаками, шашу и игрой на домбре их встречали в Денисовском районе, Лисаковске, - сообщили в управления общественного развития акимата Костанайской области. - В Рудном и Костанае были организованы экскурсии в музеи, где гости из Турции познакомились с казахской культурой и историей хлебного края.

О результатах костанайцев на Играх "НГ" рассказал президент областной федерации конного спорта Нурбол АБДРАХМАНОВ.

Фото из архива "НГ"

- Сегодня идёт 4-й день, мы на 5 месте из 17 команд. 3 лошади хорошо идут: Арда, Козы и Галаген. За полтора дня всё может поменяться, и мы можем вырваться вперёд. Лидером шла Киргизия, но вчера две их лошади захромали. Сегодня ещё две лошади у них захромали и команду сняли.

Напомним, по правилам до финиша должны дойти минимум 3 лошади из 5-ти в команде. Нурбол Абдрахманов сообщил, что сняли уже около 3-4 команд. Среди них и команда из Турции.

- Хорошо идут кабардино-балкарцы и команда Мангыстауской области. Слабовато идут Иран и Татарстан. Я особо не считал, сколько команд сняли. Это некрасиво. Мы же, конюхи, суеверные. Всем желаю удачи.

Фото предоставлено управлением общественного развития Костанайской области