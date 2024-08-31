5-е Всемирные игры кочевников, которые пройдут 8-13 сентября в столице Казахстана. По словам организаторов, они станут самым важным событием года, посвященным нашей культуре и традициям.

К месту открытия игр с торсыком, наполненным святой водой в руках, батыры и елши Костанайской области отправились ярким шествием «Бірлік керуені».

Они представят нашу область 12 сентября. В программе мероприятия зрителей также ждут например: гала-концерт "Ұлы дала үні", айтыс и этно-шатер "Шаңырақ".

Кадр из видео