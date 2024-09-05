Сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области и волонтёры Костанайского высшего экономического колледжа взяли аэрозольные баллончики с краской и объехали 5 и 7 микрорайон и дома по ул.Строительной.

Полицейские заранее проанализировали места в городе, где на стенах многоэтажных домов, бетонных стенах заброшенных зданий и заборов некоторых организаций была обнаружена реклама запрещенных средств. О многих из них стражам порядка сообщали местные жители - сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области.



За несколько часов участники акции закрасили более 120 надписей.

По словам старшей уполномоченной по ОВД УПН ДП Костанайской области Айгуль ЕРАДИЛОВОЙ в Костанае такая акция в этом году проводится уже в шестой раз. Напомним, что проводилась она например и в прошлом году.

- Оставляя такие надписи наркосбытчики предлагают способ приобретения наркотических средств без посредников, - отметила она. - Благодаря неравнодушию жителей, ведется активная работа по закрашиванию. Регулярно нам сообщают адреса, где люди находят такие граффити.





В целом в этом году сотрудниками полиции совместно с волонтёрами уже закрашено более 400 надписей. В подобных мероприятиях приняли участие около 200 добровольцев.



В пресс-службе ДП Костанайской области напоминают, что нанесение граффити рисунков о незаконном сбыте наркотических средств влечет уголовную ответственность, предусмотренную ст.299 УК РК «Пропаганда или незаконная реклама наркотических средств». Санкция статьи предусматривает от 3 до 6 лет лишения свободы.



На сегодняшний день в производстве у полиции находится 20 уголовных дел, по которым проводятся досудебные расследования.



- Уважаемые жители города сообщаем, что в ДП области действует телефон доверия 8(7142) 52-61-19. При получении сведений о пропаганде и рекламе наркотических средств, просим сообщить по вышеуказанному номеру, - напоминают в ведомстве.

Фото пресс-службы ДП Костанайской области