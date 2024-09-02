Мост в селе Герцено Карасусского района был разрушен в 2020 году. Вместо него жители соорудили временную конструкцию.

5 апреля 2023 года аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ на встрече с населением поручил тогдашнему акиму района Виктору Радченко восстановить мост. Он отмечал, что ремонт должен быть проведен не за счет местных предпринимателей, а на деньги бюджета. Общая стоимость работ - 111 млн 106 тысяч тенге. Прошел год, Виктор Радченко покинул свой пост, а мост так и не был восстановлен. Почему?

- Все (для ремонта моста - "НГ") завезли, но в 2023 году работы так и не начали, - сообщила "НГ" читательница. - В этом году приехали, покопали и снова уехали. Аким села внятного ответа, когда восстановят мост, не дает. Мы его и не видим в последнее время.

Нынешний аким Карасусского района Кайрат ОСПАНОВ сообщил "НГ", что договор на ремонт моста был заключен в сентябре 2023 года с ТОО "Аулиеколь-Сервис". В декабре договор продлили на год.

- 1 апреля 2024 года в Карасуском районе объявлен режим ЧС в связи с сильнейшими паводками, работы в этом направлении (ремонт моста - "НГ") приостановлены, - пояснил Оспанов. - По состоянию на 20 августа 2024 года в рамках договора проведены работы по расчистке и укреплению основания, подготовлен фундамент под тело водопропускной ж/б трубы. Проведение работ затрудняют обильные осадки. В данное время ведутся строительно-монтажные работы по восстановлению.

Заказчиком работ является отдел ЖКХ Карасусского района, поэтому аким села не смог ответить на вопросы жителей о мосте.