Глава региона встретился с карасулянами 5 апреля. Повод навестить район выдался не самый благой - река Тюнтюгур разлилась. 4 апреля вода вошла во дворы и дома двух сел: Железнодорожное и Карамырза. Сельчане говорят, что с 2017 года нынешнее половодье - уже четвертое.

с. Карамырза Карасуского района, 5 апреля 2023 г.

Кумар Аксакалов осмотрел территорию затопленных участков, изучил варианты предотвращения в будущем подобной ситуации, поговорил с пострадавшими.

- Специально приехал, чтобы убедиться, все ли было выполнено для защиты домов, возможно ли было это сделать заранее, - обратился он к сельчанам, которые накануне были вынуждены оставить свои дома.

Рассказал о положенном размере выплат от государства. Заверил, что будут привлечены и спонсорские средства. «Поможем», - сказал аким.

Генеральный директор ТОО «ТПК «Карасу» Алмат ТУРСУНОВ предложил переселить жителей подтопленных домов в с. Карамырза на участок, который по уровню выше зоны риска подтопления. Уже в 2023 году намерен построить здесь дома для своих работников из числа пострадавших. Остальным - по желанию. Но отметил - никого выселять насильно и уговаривать не будут. Половину расходов на стройку местному предприятияю возместят из госбюджета в рамках Концепции развития сельских территорий до 2027 года.

Руководители села и района уверены, что это самый оптимальный вариант. Аким области добавил - для строительства дамбы, о которой просят местные жители, потребуется много времен и финансовых средств, на что государство, скорее всего не пойдет.

В соседнем селе Железнодорожное жители поддержали инициативу. Но вот энтузиазма во взгляде руководителя местного ТОО «Железнодорожное АМФ» Максима Артемука не наблюдалось. Кумар Аксакалов пригласил его в Костанай - обсудить детали партнерства по решению данного вопроса.

По бездорожью

Дороги, точнее - их отсутствие, еще одна боль жителей с. Карамырза. И не только там, в чем убедились костанайские журналисты, следовавшие за кортежем акима.

Кумар Аксакалов и Алмат Турсунов встретились с жителями подтопленных в домов. с. Карамырза, 5 апреля 2023 года



- Единственное - я прошу акима области, чтобы нам сделали дорогу. В том году за счет нашего хозяйства разработали ПСД для асфальтирования дороги, - сказал Алмат Турсунов. - Если не будет асфальта, зимой трудно пробираться. Если вы нам запланируете, то это будет большая поддержка для нас.

- Зимой до района добраться не можем, ни в больницу, - поддержали сельчане.

Аким области ответил: «С дорогой решим!».

Отчетная встреча с населением с. Жамбыл



О состоянии дорог, в том числе, отчитывался аким Карасуского района Виктор РАДЧЕНКО за трибуной в селе Жамбыл.

Всего в районе 652 км дорог, в том числе 395 км - районного значения. Лишь половина последних - в удовлетворительном состоянии. Но Радченко уверен, что в ближайшие 3 года улучшат состояние 95% районных дорог.

В 2023 году в с. Ушаково восстановят проезд, отремонтируют водопропускные трубы. Местный бюджет выделил на это 117 млн тенге.

В 2024 году запланирован ремонт 73 км дорог на сумму 1,725 млрд тенге. В частности, асфальтное полотно планируют положить на дорогах к селам Восток и Павловское, а также провести средний ремонт методом щебенения подъездов к селам Карамырза, Степное, Ушаково.

- В 2025 году, - продолжил Радченко, - запланирован ремонт 91 км дорог на сумму 1,532 млрд тенге с асфальтированием в с. Челгаши, с. Люблинка, Ленина и средний ремонт методом щебенения...

Правда, участки, где будет ремонт щебнем через два года, Виктор Николаевич не обозначил. Как не обозначил в своем докладе и проблему жителей с. Герцено.

Обещания три года ждут...

4 апреля жители Герцено обратились в «НГ» с просьбой осветить их проблему - уже 3 года местные чиновники «кормят» обещаниями, что восстановят подъезд в виде моста, который соединяет село с автодорогой.

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В 2020 года мост был разрушен половодьем, с тех пор ежегодно сельчане говорят, что отрезаны от внешнего мира. Однако, судя по комментариям акима сельского округа, да и районного (риторика, как правило, всегда одна - "НГ"), никакой проблемы - по крайней мере, в тех масштабах, что описали ее сельчане - чиновники не видят. Связь с внешним миром, по их словам, у жителей есть (наверное поэтому не посчитали нужным включить в доклад информацию о данном объекте? - «НГ»). Корреспондент на отчетной встрече обратилась за комментариями к районному акиму, прежде уточнив детали у жителей с. Герцено и акима сельского округа.

- Да, эту дорогу во время паводка размывает, но говорить о том, что оттуда нет сообщений - нет. Есть объезд по полям, но он, конечно, немного дальше, - добавил Виктор Радченко.

Как альтернатива - лодка. Почему бы и нет? Справились же накануне ночью, когда в больницу нужно было доставить ребенка...

Существование проблемы Радченко, конечно, признал, но уповал на местных товаропроизводителей, которые еще в прошлом году дали «добро» на организацию ремонта моста, а он так и не состоялся. «Потому что не осушили водоем», - объяснил аким района.

Радченко заверил, что все ошибки прошлого года учтут и в середине 2023-го отремонтируют подъезд к с. Герцено.

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Кумар Аксакалов поинтересовался, о какой стоимости идет речь и на чьем балансе данный объект. Радченко уточнил - порядка 40 млн тенге, а вот на ответе на второй вопрос почему-то замялся.

- На балансе района, - уточнил после 5-секудного молчания руководитель областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Олжас НУРГАЛИЕВ.

- Если он на вашем балансе, Виктор Николаевич, - обратился к коллеге аким области, - если речь идет не о таких больших средствах, как 40 млн тенге в целом, для того, чтобы восстановить движение, наверняка, лучше сделать за счет бюджета? Если уповать на сельхозтоваропроизводителей - у них есть другие задачи. Я думаю, что мы выделим средства и эту работу сделаем сами за счет бюджета. У государства есть такие возможности. Сельхозтоваропроизводители пускай наведут порядок у себя в селе и на полях.

"В селе должен быть хозяин"

Этот месседж Кумар Иргибаевич точно не оставит - по крайней мере, в ближайшие три года. Есть у него четкая установка: дороги, вода, свет - здесь спрос с государства, а вот «порядок в селе» - с местных ТОО и КХ.

- Порядок в селе возможен только при активном участии сельхотоваропроизводителей, - с таким посылом Кумар Аксакалов обратился к бизнесменам.

Встреча акима Костанайской области с сельхотоваропроизводителями Карасуского района

Встреча с ними прошла уже в районном центре. К сожалению, в закрытом формате. Но «НГ» спросила Кумара Иргибаевича, как проходят такие же встречи в регионах и какова реакция местного бизнес-сообщества на предложения руководства области.

- Они молчат, - откровенно сказал аким.

Рычагов воздействия у государства, конечно, нет. Нужно признать, что за тридцать лет законодательство «прошили» полностью под интересы определенных групп, при этом под угрозой коррупционных рисков ограничили влияние государственных ведомств.

- Мы увлеклись защитой частного бизнеса. Частника оберегаем как священную корову, - говорит глава региона. - У акима сельского округа денег нет, или их очень мало. А многие жители села, как правило, работают на хозяина. А тот должен быть заинтересован, чтобы его работники остались в селе.

По словам акима, за пять лет население Карасуского района сократилось на 30%. И это не вина сельчанина, человек всегда ищет для себя хорошие условия проживания. А в районе из 41 населенного пункта только в 14-ти есть центральное водоснабжение, еще в 14-ти установлены насосы ПРПВ. В 31% населенных пунктов вода - только привозная.

Одно из сел Карасуского района

Или взять, например, внутрипоселковые дороги там, где побывали журналисты. Кажется, здесь с основания не слышали о них: после снега - сплошная грязь, и каждый раз транспорт еще больше углубляет впадины, что еще создает удручающее, мягко говоря, впечатление.

- Поэтому мы их убеждаем, призываем, - говорит Аксакалов. - В Казахстане есть села, где действительно чувствуется рука хозяина, - и привел в пример село Новоникольское в СКО, где развивает свой бизнес КТ «Зенченко и К»... Вот такие должны быть села. И люди здесь даже по-другому выглядят, у них глаза другие.

Задавать такие вопросы вправе и местное сообщество, да вот только карсуляне оказались немногословны.

Вопросы от акима

Точнее - жители села Жамбыл, где и отчитывался глава района Виктор Радченко. После его доклада аким области ожидал, даже ждал, более того - просил вопросы от сельчан, но их не оказалось. В ответ лишь: «Все нормально», «Все хорошо».

- Когда говорят, что все нормально, у меня сразу подозрение, честно. Не бывает все нормально, все хорошо. Жизнь есть жизнь, она всегда немножко другая, в отличие от отчетов чиновников, - сказал Кумар Аксакалов.

Очевидно, что местных с горящими глазами и сердцами было не так много. Треть зала занимала только костанайская делегация в составе руководителей управлений всех отраслей. Чуть больше второй трети - местные госслужащие и работники бюджетных сфер села и района, которые хлопотали за своих руководителей. И немного мест досталось работникам местных КХ и ТОО. Собственно, соблюли кворум. Поэтому встреча была не живой, а показательной.

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А вопросы у населения, наверняка, имеются. В этом селе напротив школы - пустующие здания и нет собственного фельдшера. 2-3 раза в месяц приезжает школьная медсестра, в обязанности которой включили и проведение скринингового обследования местного населения.

- Какие были попытки, чтобы медработник появился? - спросил Аксакалов главного врача Карасуской ЦРБ Владимира ГОЛУБЕВА.

Тот ответил, что в прошлом году на отчетной встрече районного акима с местными сельхозпроизводителями была достигнута «устная договоренность» - медработника обеспечат собственным жильем. Чего до сих пор не сделали.

Аким области уточнил, как долго в селе нет медработника. Оказалось, уже 5-7 лет, но до прошлогодней встречи этот вопрос здесь не поднимали.

- На отчетной встрече этот вопрос не поднимался населением? - удивился Аксакалов. - Что? Населению не нужен медработник? Что ж ты говоришь?..

Аким области продолжил разговор по этому вопросу с местным аграрием.

- Будет построен дом для медработника, - сказал руководитель ТОО «Черкас» Иван ЩУРКО.

- В этом году будет построен? - продолжил аким.

- В планах... - ответил он.

- Когда планы, они, к сожалению, планами и остаются, зачастую. Я вот в эти планы не верю. Когда «Точно, все уже» - вот это мужской разговор, - настаивал Аксакалов.

- Точно в этом году мы построим, - заверил Щурко.

- Вот так и надо говорить, Иван, - отреагировал глава области. - Это нужно для людей. Здесь ваш бизнес, вы здесь руководителями работаете. Какое настроение у людей в селе, такая работа на полях. Эти все вещи взаимосвязаны.

Так вопрос за вопросом многолетняя проблема, правда, на словах, но все же с указанием сроков решилась в считанные минуты.

В селе Жамбыл низкие показатели рождаемости. На учете 5-6 беременных женщин, всего один ребенок в возрасте до 1 года, 25 детей - до 5 лет. Статистику аким области назвал «тревожными нотками»:

- Это должно тревожить как руководителей госучреждений, так и тех людей, которые здесь работают, руководителей предприятий.

Почему возникли непонятки?

Но до 2023 года бизнесменов тревожили в основном из районного центра. О чем заявил глава КХ «Алмаз» Геннадий ГЕЙКО.

- Многие инвестиции направлены в Карасу, - отметил он в своем сообщении о работе предприятия. - Как-то раньше было приоритетным развивать район. Нашими силами были отстроены пожарное депо, сделаны ремонты в школе, районной больнице, приняли участие в реконструкции парка, стадиона, установке стелы, а также в строительстве домов для учителей и медицинских работников. Больше работали на район, чем у себя в родном селе. Раньше в первую очередь надо было поднять район, а потом обратиться к своему селу. Поэтому сейчас у нас и возникают такие непонятки.

Здания школ в с. Карамырза (слева) и с. Карасу (справа)

- Геннадий Николаевич, - обратился к нему Кумар Иргибаевич, - конечно, вам благодарность за то, что помогаете району. Это уже не надо делать в этом году. Районному центру мы выделим средства из бюджета. Вы должны, прежде всего, - за свое родное село.

- В этом году видно, что руководство повернулось к нам лицом, - продолжил Гейко. - Цель нам поставлена - работать в основном у нас в селе. Мы благодарны вам за это. Будем работать!

"Поэтому сейчас у нас и возникают такие непонятки", - Геннадий Гейко о том, куда уходили спонсорские средства сельхотоваропроизводителей.

Все руководители местных ТОО и КХ поделились инвестиционными планами на ближайшие три года. Но, как говорил аким области, планы - это всего лишь планы. «НГ» же продолжит следить за фактами.



Фото Сауле КУАНБЕК и Олега ПАКА